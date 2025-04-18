Ілон Маск хотів одноразово виплатити 26-річній інфлюенсерці 15 мільйонів доларів та ще 100 тисяч доларів у місяць в обмін на мовчання про їхнього сина. Про це пише Show 24 з посиланням на The Wall Street Journal та People. Джерела, близькі до Ешлі Сент-Клер, підтвердили цю інформацію.

До слова Маск "вербує" жінок у мережі X, щоб народжували йому "легіон перед апокаліпсисом", – WSJ

Згідно зі звітом Labcorp, ймовірність того, що саме Ілон Маск є батьком дитини, становить 99,99%.

Також у виданнях йдеться, що сина письменниці та бізнесмена назвали Ромул.

Ілон Маск є батьком 13 дітей

У лютому 2025 року Ешлі Сент-Клер повідомила, що вона й Ілон Маск стали батьками у вересні 2024. Вона заявила, що не розсекречувала це для безпеки дитини, але з'ясувала, що цю інформацію хочуть оприлюднити таблоїди. Тому письменниця вирішила їх випередити.

Через місяць жінка заявила, що Ілон Маск нібито скоротив фінансову підтримку своєї дитини.

Ілон Маск також є батьком 13 інших дітей – від шлюбу з Джастін Вілсон, Шивон Зіліс, і співачки Граймс.