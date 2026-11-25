В своем инстаграме она с мужем опубликовала кадры с крещения младшей дочери Кето. На фотографиях можно увидеть не только самих родителей и маленькую виновницу праздника, но и двух старших детей пары, которых Иракли и Лиза редко показывают публике.

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Таинство крещения состоялось несколько дней назад в Грузии. Дочь Кето родилась в июне 2026 года. По случаю важного семейного события супруги собрали близких людей и поделились трогательными снимками с церемонии. На них Иракли и Лиза позируют вместе с детьми, священниками и крестными родителями девочки.

Особое внимание привлекли старшие дети супругов – 3-летний сын Георгий и 1,5-летняя дочь Нино. На новых фотографиях хорошо видно, как подросли малыши. Дети присутствовали на важном для семьи событии и позировали вместе с родителями. В то же время лица самой младшей дочери Кето Иракли и Лиза пока не показывают. Такую же осторожность они проявляли и после рождения старших детей, поэтому новые снимки стали редкой возможностью увидеть, как сейчас выглядят Георгий и Нино.

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В своей публикации Иракли и Лиза поблагодарили священников отца Шалви и отца Саби за проведение таинства, крестных родителей – за то, что с любовью взяли на себя эту ответственность, а другу – за памятные фотографии с важного для семьи дня.

К слову, недавно крещение сына отпраздновала и украинская телеведущая Соломия Витвицкая. По этому случаю она впервые показала лицо маленького Устима.