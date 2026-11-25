У своєму інстаграмі вона з чоловіком показала кадри з хрещення наймолодшої доньки Кето. На фотографіях можна побачити не лише самих батьків і маленьку винуватицю свята, а й двох старших дітей пари, яких Іраклі та Ліза рідко показують публіці.

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Таїнство хрещення відбулося кілька днів тому в Грузії. Донька Кето народилася в червні 2026 року. З нагоди важливої сімейної події подружжя зібрало близьких людей і поділилося зворушливими світлинами з церемонії. На них Іраклі та Ліза позують разом із дітьми, священниками й хрещеними батьками дівчинки.

Особливу увагу привернули старші діти подружжя – 3-річний син Георгій та 1,5-річна донька Ніно. На нових фотографіях добре видно, як підросли малюки. Діти були присутні на важливій для родини події та позували разом із батьками. Водночас обличчя наймолодшої Кето Іраклі та Ліза поки не показують. Таку саму обережність вони виявляли й після народження старших дітей, тому нові світлини стали рідкісною нагодою побачити, як зараз виглядають Георгій та Ніно.

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У своїй публікації Іраклі та Ліза подякували священникам отцю Шалві й отцю Сабі за проведення таїнства, хрещеним батькам – за те, що з любов'ю взяли на себе цю відповідальність, а другові – за пам'ятні світлини з важливого для родини дня.

До слова, нещодавно хрещення сина відсвяткувала й українська телеведуча Соломія Вітвіцька. З цієї нагоди вона вперше показала обличчя маленького Устима.