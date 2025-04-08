Ирина Билык начала концерт чествованием памяти погибших из-за трагического удара по Кривому Рогу

Ирина Билык выступила с юбилейным концертом к ее 55-летию. Певица начала выступление с того, что почтила память погибших и выразила соболезнования тем, кто потерял близких на войне.

Ирина Билык почтила память погибших после смертельного российского удара по Кривому Рогу минутой молчания. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм-сториз Марички Падалко, которая показала отрывок из концерта.

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Певица планировала концерт на воскресенье, 6 апреля, – в этот день ей исполнилось 55 лет. Но из-за обстрела Кривого Рога Ирина Билык перенесла юбилейное выступление. Она поблагодарила публику за то, что это не помешало им встретиться.

Я очень благодарна вам за то, что перенос концерта не помешал нам всем все-таки встретиться в этом зале. Этот большой террор который происходит каждый день против нашей страны, он заставляет нас быть едиными,

– сказала артистка.

Ирина Билык объявила минуту молчания и выразила соболезнования семьям погибших детей и всех украинцев.

Ирина Билык начала концерт с минуты молчания: видео Марички Падалко

Добавим, группа Ziferblat на днях выступила на первой вечеринке к Евровидению-2025. Мероприятие проходило после атаки на Кривой Рог, поэтому солист едва сдерживал эмоции. Музыканты посвятили свое выступление пострадавшим и семьям погибших.

Циничный удар по Кривому Рогу