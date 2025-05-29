Ирина объяснила, почему так произошло и призналась, как переживает эту потерю. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал Маши Ефросининой, которой Федишин впервые за длительный период дала большое интервью.

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Как рассказала Ирина, Роман погиб 9 февраля 2023 года во время вражеского обстрела под Соледаром – ракета попала возле дома, рядом с которым находились военные.

Я видела фотографию, как он лежал убитый. Ребята сфоткали, потому что у нас еще была надежда, возможно, они ошиблись, возможно, это не он,

– отметила исполнительница.

Территория, где погиб Роман, сейчас остается оккупированной. Поэтому ни собратьям, ни родным так и не удалось вернуть и похоронить его тело. Семья продолжает поиски, однако безрезультатно.

Ирина Федишин призналась, что тесно общалась с братом, поэтому его гибель стала для нее очень болезненной.

Это очень больно на самом деле. Но эта боль не дает шансов опустить руки. Наоборот – она заставляет изо всех сил бороться за нашу Украину, помогать нашим ребятам, чтобы они возвращались живыми с фронта,

– подчеркнула певица.

Интервью Ирины Федишин: смотрите видео онлайн

Заметим, Ирина последний раз виделась с Романом во время его 10-дневного отпуска в конце января 2023 года. Тогда он даже посетил ее концерт в Трускавце, встретился с бабушкой и побывал в гостях у певицы. По ее словам, они трижды обнимались, потому что никак не могли попрощаться.