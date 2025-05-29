Ірина пояснила, чому так сталося і зізналася, як переживає цю втрату. Повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал Маші Єфросиніної, якій Федишин вперше за тривалий період дала велике інтерв'ю.

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Як розповіла Ірина, Роман загинув 9 лютого 2023 під час ворожого обстрілу під Соледаром – ракета влучила біля будинку, поруч із яким перебували військові.

Я бачила фотографію, як він лежав убитий. Хлопці сфоткали, тому що в нас ще була надія, можливо, вони помилилися, можливо, це не він,

– зазначила виконавиця.

Територія, де загинув Роман, нині залишається окупованою. Через це ні побратимам, ні рідним так і не вдалося повернути й поховати його тіло. Родина продовжує пошуки, однак безрезультатно.

Ірина Федишин зізналася, що тісно спілкувалась з братом, тож його загибель стала для неї дуже болісною.

Це дуже боляче насправді. Але цей біль не дає шансів опустити руки. Навпаки – він змушує з усіх сил боротися за нашу Україну, допомагати нашим хлопцям, щоб вони поверталися живими з фронту,

– наголосила співачка.

Інтерв'ю Ірини Федишин: дивіться відео онлайн

Зауважимо, Ірина востаннє бачилася з Романом під час його 10-денної відпустки наприкінці січня 2023 року. Тоді він навіть відвідав її концерт у Трускавці, зустрівся з бабусею та побував в гостях в співачки. За її словами, вони тричі обіймалися, бо ніяк не могли попрощатися.