Соответствующая петиция появилась на сайте президента еще в начале сентября. Ее автор – Богдан Онищук. В своем обращении он просит Владимира Зеленского присвоить Ирине Федишин почетное звание "Заслуженная артистка Украины".

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Ирина Федишин на протяжении многих лет своей творческой деятельностью вносит весомый вклад в развитие современного украинского музыкального искусства, популяризирует украинскую песню и культуру, а ее творчество пользуется широкой популярностью среди украинской аудитории– говорится в тексте.

На сегодняшний день собраны все необходимые 25 тысяч подписей, и теперь эту петицию должен рассмотреть президент и принять решение.

Ирина Федишин может получить звание заслуженной артистки / Фото из инстаграма irynafedyshyn

Считаем, что многолетняя творческая деятельность Ирины Федишин, ее вклад в популяризацию украинской песни и культуры, а также активная гражданская и благотворительная позиция заслуживают соответствующего государственного признания– добавил автор петиции.

Все это происходит на фоне трагических событий, произошедших недавно с Ириной Федишин и ее мужем Виталием Човником. Ирина на 8-м месяце беременности потеряла ребенка. Это была девочка. Певица пережила чрезвычайно тяжелые роды, после которых врачам пришлось бороться за ее жизнь. Артистка рожала в больнице Святой Анны во Львове.

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После этой трагедии супруг артистки публично обвинил медиков в халатности. Позже комиссия Министерства здравоохранения установила, что медицинская помощь Ирине не соответствовала установленным стандартам и протоколам. Кроме того, муж впервые подробно рассказал об обстоятельствах той ночи и назвал врачей и руководителей медицинского учреждения, к которым у него есть вопросы.