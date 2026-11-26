Відповідна петиція з'явилася на сайті президента ще на початку вересня. Її автор – Богдан Оніщук. У своєму зверненні він просить Володимира Зеленського надати Ірині Федишин почесне звання "Заслужена артистка України".

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Ірина Федишин протягом багатьох років своєю творчою діяльністю робить вагомий внесок у розвиток сучасного українського музичного мистецтва, популяризує українську пісню та культуру, а її творчість має широку популярність серед української аудиторії– йдеться у тексті.

На сьогодні усі необхідні 25 тисяч підписів зібрано й тепер цю петицію має розглянути президент та прийняти рішення.

Ірина Федишин може отримати звання заслуженої артистки / Фото з інстаграму irynafedyshyn

Вважаємо, що багаторічна творча діяльність Ірини Федишин, її внесок у популяризацію української пісні та культури, а також активна громадянська й благодійна позиція заслуговують на відповідне державне відзначення– додав автор петиції.

Все це відбувається на фоні трагічних подій, що сталися нещодавно з Іриною Федишин та її чоловіком Віталієм Човником. Ірина на 8 місяці вагітності втратила дитину. Це була дівчинка. Співачка пережила надзвичайно важкі пологи, після яких лікарям довелося боротися за її життя. Артистка народжувала у лікарні Святої Анни у Львові.

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Після цієї трагедії чоловік артистки публічно звинуватив медиків у недбалості. Пізніше комісія Міністерства охорони здоров'я встановила, що медична допомога Ірині не відповідала встановленим стандартам і протоколам. Крім того, чоловік уперше детально розповів про обставини тієї ночі та назвав медиків і керівників медзакладу, до яких має запитання.