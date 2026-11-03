"Не создана для материнства": Ирина Сопонару призналась, о чем больше всего сожалеет в 40 лет

Знаменитость поделилась своими переживаниями в интервью для YouTube-проекта "Наедине с Гламуром". Недавно Ирине исполнилось 40 лет, и она честно призналась, что больше всего сожалеет о том, что не решилась родить ребенка раньше.

Adv

популярные видео

Сейчас актриса счастлива в браке с иностранцем Ризом, однако планировать пополнение в семье ей мешают реалии войны. Сопонару признается, что ее психическое здоровье пошатнулось, а беременность и роды в таких условиях станут для нее слишком большим стрессом.

Я сожалею, что раньше не родила ребенка. Считаю, что в таком стрессе беременеть, а тем более рожать… Я не готова к этому. Я не такая сильная, чтобы на это пойти. Я пустила все на самотек. Возможно, я не создана для материнства– поделилась артистка.

В то же время звезда не отказывается от мечты о большой семье. Ирина всегда хотела родить одного малыша, а другого – усыновить, и трагические события в Украине только укрепили это желание.

Реклама

Ирина Сопонару с мужем / фото irinasoponaru

Юмористка добавила, что ее очень вдохновляет пример семьи Тимура и Инны Мирошниченко, которые уже воспитывают двоих приемных детей. Хотя с мужем эту тему она еще подробно не обсуждала, сама актриса морально готова к такому ответственному шагу.

Я всегда мечтала о двух детях. Мне всегда хотелось одного родить, одного усыновить. Тем более сейчас, во время войны, когда ты видишь все эти истории, которые просто разрывают душу, мне кажется, что было бы правильно усыновить ребенка. Пока я не готова к этому морально– подытожила Сопонару.

Мирошниченко с детьми / фото _inna_mi_

Кстати, Ирина Сопонару вместе с мужем-иностранцем внезапно покинули Киев и уехали в другой город.