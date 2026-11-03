"Не створена для материнства": Ірина Сопонару зізналася, про що найбільше шкодує у 40 років

Своїми переживаннями знаменитість поділилася в інтерв'ю для ютуб-проєкту "Наодинці з Гламуром". Нещодавно Ірині виповнилося 40 років, і вона чесно розповіла, що найбільше шкодує про те, що не наважилася на народження дитини раніше.

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Зараз акторка щаслива у шлюбі з іноземцем Різом, проте планувати поповнення в родині їй заважають реалії війни. Сопонару зізнається, що її ментальне здоров'я розхитане, а вагітність і пологи в таких умовах стануть для неї надто великим стресом.

Я шкодую, що раніше дитину не народила. Вважаємо, що в такому стресі вагітніти, а тим більше народжувати… Я не готова до цього. Я не така сильна, щоб на це піти. Я пустила все на самотік. Можливо, я не створена для материнства– поділилася артистка.

Водночас зірка не відмовляється від мрії про велику сім'ю. Ірина завжди хотіла народити одного малюка, а іншого – усиновити, і трагічні події в Україні лише підкріпили це бажання.

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Ірина Сопонару з чоловіком / фото irinasoponaru

Гумористка додала, що її неабияк надихає приклад родини Тімура та Інни Мірошниченків, які вже виховують двох названих дітей. Хоча з чоловіком цю тему вона ще детально не обговорювала, сама акторка морально готова до такого відповідального кроку.

Я завжди мріяла про двох дітей. Мені завжди хотілось одного народити, одного усиновити. Тим більше зараз, під час війни, коли ти бачиш всі ці історії, які просто виривають душу, мені здається, що це правильно було б усиновити дитину. Поки я не стягую це морально– підсумувала Сопонару.

Мірошниченки з дітьми / фото _inna_mi_

До речі, Ірина Сопонару разом із чоловіком-іноземцем раптово покинули Київ та виїхали до іншого міста.