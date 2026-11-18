Артисту провели септопластику, чтобы устранить последствия давней спортивной травмы, которая мешала ему свободно дышать. О причинах пребывания в медицинском учреждении исполнитель откровенно рассказал на своей странице в инстаграме.

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Оказалось, что проблемы со здоровьем начались еще в те времена, когда Иван активно занимался боксом и постоянно ездил на соревнования. Именно на одном из таких турниров ему сломали нос. С годами ситуация только ухудшалась: появился постоянный храп, над которым шутила возлюбленная артиста, а дышать становилось все труднее.

Каждый раз откладывал эту операцию на нос, но наконец появилось время и возможность сделать септопластику. Впереди восстановление, но главное – двигаться вперед и учиться свободно дышать– написал артист.

Также он опубликовал селфи прямо с больничной койки. На фото NAVI лежит на подушке в белом халате с медицинским пластырем и тампонами в носу. Судя по снимку и оптимистичной подписи, исполнитель сохраняет бодрое настроение и настроен позитивно.

Иван NAVI / Фото с инстаграм-страницы ivan_naviofficial

Напомним, что ранее операцию на лице также перенес украинский режиссер Алексей Комаровский, который борется с онкологическим заболеванием.