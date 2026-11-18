Артисту зробили септопластику, щоб виправити наслідки давньої спортивної травми, яка заважала йому вільно дихати. Про причини перебування в медичному закладі виконавець відверто розповів на своїй сторінці в інстаграмі.

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Виявилося, що проблеми зі здоров'ям почалися ще в часи, коли Іван активно займався боксом і постійно їздив на змагання. Саме на одному з таких турнірів йому зламали ніс. З роками ситуація лише погіршувалася, з'явилося постійне хропіння, з якого жартувала кохана артиста, а дихати ставало дедалі важче.

Щоразу відкладав цю операцію на ніс, але нарешті зʼявився час і можливість зробити септопластику. Попереду відновлення, але головне – рухатися вперед і вчитись вільно дихати– написав артист.

Також він опублікував селфі просто з лікарняного ліжка. На фото NAVI лежить на подушці у білому халаті з медичним пластиром і тампонами в носі. Судячи зі світлини та оптимістичного підпису, виконавець зберігає бадьорий настрій та налаштований позитивно.

Іван NAVI / Фото з інстаграм-сторінки ivan_naviofficial

Нагадаємо, що раніше операцію на обличчі також переніс український режисер Олексій Комаровський, який бореться з онкологічним захворюванням.