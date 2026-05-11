Новый скандал на Евровидении-2026: израильский вещатель получил предупреждение от организаторов
- Израильский вещатель KAN получил предупреждение от Европейского вещательного союза за рекламные ролики с призывом поддержать представителя страны "10 раз".
- Европейский вещательный союз просил KAN немедленно прекратить распространение видео, поскольку призывы голосовать максимальное количество раз противоречат правилам конкурса.
Израильский вещатель KAN получил официальное предупреждение от Европейского вещательного союза (EBU) накануне Евровидения.
Причиной стали рекламные ролики с призывом поддержать представителя страны "10 раз". Об этом сообщили на официальном сайте конкурса.
Так, 8 мая, накануне первого полуфинала Евровидения-2026, в сети распространили серию промороликов на разных языках – в частности на украинском, английском, французском и немецком. В видео представитель Израиля Ноам Беттан призвал зрителей голосовать за него "10 раз".
Для контекста! В этом году правила Евровидения в целом позволяют отдать 10 голосов.
Директор Евровидения Мартин Грин отметил, что прямые призывы голосовать максимальное количество раз за конкретного исполнителя противоречат правилам и духу шоу.
В течение 20 минут мы связались с делегацией KAN, чтобы попросить их немедленно прекратить любое распространение видео и удалить их со всех платформ, где они были опубликованы. Они немедленно приняли соответствующие меры,
– указано в заявлении.
Еще ранее правила Евровидения обновили, чтобы предотвратить манипуляции во время голосования. С тех пор артистам и вещателям запрещено участвовать в рекламных кампаниях, которые могут влиять на результаты. Кроме того, под запрет попали промоакции, организуемые третьими сторонами, в частности правительствами.
Кстати, накануне сразу 5 стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Словения и Исландия объявили бойкот Евровидению-2026 из-за решения Европейского вещательного союза (EBU) допустить Израиль к участию в конкурсе.
Кто будет представлять Израиль на Евровидении-2026?
Это певец Ноам Беттан, который исполнит балладу Michelle. Композиция звучит сразу на трех языках – иврите, французском и английском.
Беттан родился в Израиле во французской семье и вырос между несколькими культурами, что впоследствии повлияло на его музыкальный стиль. Он сочетает поп звучание с авторской музыкой. Известность артисту принесла песня Buba. В 2023 году он выпустил дебютный альбом Me'al HaMayim.
Более широкой аудитории Беттан стал известен после победы в 12 сезоне израильского талант-шоу HaKokhav HaBa в январе 2026 года.
В первом полуфинале конкурса, который состоится 12 мая, он выступит под 10 номером.