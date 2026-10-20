Пока в сети бушует волна хейта в адрес Элины Свитолиной и поддержки ее бывшего, сама теннисистка, похоже, сосредоточилась на самом главном – дочери. Ее первым постом в инстаграме на фоне новости о разводе стала нежная фотография со Скай.

Мама и дочь позировали перед зеркалом в своем роскошном доме. Теннисистка опубликовала снимок в сторис и сопроводила его треком группы NAZVA "Тихо-тихо". Элина, как обычно, закрыла лицо Скай, как делает это с самого рождения малышки.



Элина Свитолина с дочерью Скай / Фото elisvitolina

Что известно о Скай – дочери Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса

Единственный ребенок спортсменов родился 15 октября 2022 года. На днях Скай исполнилось 4 гоа.

Несмотря на то, что родители не показывают ее личико в соцсетях, они часто публикуют фото с ней.



Скай Монфис фото / Фото elisvitolina



Скай Монфис фото / Фото elisvitolina

Гаэль Монфис откровенно рассказал, хочет ли он, чтобы его дочь стала теннисисткой.

Честно говоря, мы хотим, чтобы она попробовала каждый вид спорта, кроме тенниса, но, к сожалению, ей нравится теннис. Она не проводит много времени, занимаясь теннисом, но ей это нравится. Если она хочет чем-то заниматься, она может выбрать сама, и, вероятно, это будет тот вид спорта, который ей понравится. Мы хотим, чтобы она попробовала все, и то, что мы с Элиной – теннисисты, не означает, что наша дочь обязательно должна стать теннисисткой,

– рассказывал Гаэль.

Как именно родители организуют воспитание Скай после расставания и с кем будет жить девочка, пока неизвестно. Однако, объявляя о разводе, Элина подчеркнула, что дочь будет оставаться главным приоритетом 23йґдля них с Монфисом.