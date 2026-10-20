Поки в мережі вирує хвиля хейту щодо Еліни Світоліної та підтримки її екса, сама тенісистка, схоже, сконцентрувалася на найголовнішому – доньці. Її першою появою в Instagram на тлі новини про розлучення стала ніжна світлина зі Скай.

Мама і доня позували навпроти дзеркала у своєму розкішному будинку. Тенісистка опублікувала кадр в сторіс та супроводила його треком гурту NAZVA "Тихо-тихо". Еліна традиційно закрила обличчя Скай, як робить це з народження крихітки.



Еліна Світоліна з донькою Скай / Фото elisvitolina

Що відомо про Скай – доньку Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса

Єдина дитина спортсменів народилася 15 жовтня 2022 року. Днями Скай виповнилось 4 роки.

Попри те, що батьки не показують її личко в соцмережах, вони часто публікують фото з нею в соцмережах.



Скай Монфіс фото / Фото elisvitolina



Скай Монфіс фото / Фото elisvitolina

Гаель Монфіс відверто ділився, чи хоче, щоб його донька стала тенісисткою.

Чесно кажучи, ми хочемо, щоб вона спробувала кожен вид спорту, окрім тенісу, але, на жаль, їй подобається теніс. Вона не проводить багато часу, займаючись тенісом, але їй це подобається. Якщо вона хоче займатися чимось, вона може вибрати сама, і, ймовірно, це буде той спорт, який їй сподобається. Ми хочемо, щоб вона спробувала все, і те, що ми з Еліною – тенісисти, не означає, що наша донька обов'язково повинна стати тенісисткою,

– розповідав Гаель.

Як саме батьки організують виховання Скай після розставання і з ким житиме дівчинка, наразі невідомо. Однак оголошуючи розлучення, Еліна наголосила, що донька залишатиметься головним пріоритетом для них із Монфісом.