9 месяцев без любимого: вдова Юрия Фелипенко откровенно рассказала, как проживает потерю

Инфлуенсерка, соведущая шоу "Ебаут" Екатерина Мотрич откровенно рассказала, как проживает потерю мужа – украинского актера Юрия Фелипенко. Завтра исполняется 9 месяцев, как он погиб на войне.

Екатерина опубликовала щемящее сообщение в инстаграме. Инфлуенсерка прикрепила к нему фото любимого.

Екатерина Мотрич описала один из своих вечеров. Говорит, что это "короткая иллюстрация" 9 месяцев без мужа.

Сижу под домом, плачу, отвлекаюсь на Reels, снова плачу, переписываюсь с подружками о чем-то неважном, плачу. Смотрю Юрины фото, думаю о том, что, может, все же есть вещи, которые я не успела сделать или сказать. Плачу, снова смотрю Reels, и вроде все сказала, детей разве не успели. Скрутила самокрутку, веселенько покурила, плачу, может и к лучшему. Почитала нашу переписку, посмеялась, набрала подругу, обсудили новые кроссовки, опять плачу. Вытерла глаза, потому что пекут, снова смотрю Reels, плачу, пора идти домой, спокойно иду,

– говорится в заметке инфлуэнсерки.

Соведущая шоу "Ебаут" призналась, что в ней "сейчас живут две Кати": одна устала и хочет убежать, а другая никогда не убежит, "потому что это невозможно и не хочется".

Оно иногда будто становится легче, а потом прихожу домой, ложусь в кровать, и все будто в первый день. Опять судорожно сжимает душу. А бывает прихожу и будто Юра есть. Все красиво и спокойно. А иногда искренне и трезво все осознаю и смиренно принимаю. И это истощает,

– добавила Мотрич.

В то же время Екатерина подчеркнула, что молодец, и пытается быть такой, какой Фелипенко любил ее больше всего.

Что известно о гибели Юрия Фелипенко?