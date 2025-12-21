Укр Рус
21 декабря, 17:16
Обновлено - 17:32, 21 декабря

К муравьям: песня ADAM "Дещо інше" прозвучала в сопровождении симфонического оркестра

Мария Примыч
Основні тези
  • Вчера Марина Круть провела большой рождественский концерт в Национальном дворце искусств "Украина", выступая в сопровождении симфонического оркестра Lumos Orchestra.
  • Во время концерта она почтила память фронтмена группы ADAM Михаила Клименко, исполнив его песню "Дещо інше" и призвав продолжать слушать его музыку.

Вчера, 20 декабря, в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся большой рождественский концерт Марины Круть. Она выступала в сопровождении симфонического оркестра Lumos Orchestra.

Во время концерта Круть почтила память фронтмена группы ADAM Михаила Клименко. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу СЦЕНА.UA.

Кстати Просто на концерте: alyona alyona щемяще почтила память Гиги, Клименко и других артистов

Марина Круть исполнила песню группы ADAM "Дещо інше". Композиция вошла в альбом 2019 года "Роним". Певица попросила людей и в дальнейшем слушать треки Михаила Клименко, а не только сейчас.

Рассказывайте своим детям о Михаиле, ставьте его музыку. У него невероятно крутая музыка. Я уверена, что вы еще не все слышали его доработки. Обязательно послушайте все его творчество, 
– обратилась Марина к зрителям в зале.

Круть отметила, что память о Клименко будет жить в его песнях.

Отметим, что после смерти Михаила Марина посвятила ему трогательное сообщение в инстаграме. Она поделилась, что встретила музыканта, когда была совсем маленькой и растерянной. Тогда Клименко поддержал певицу.

Ты верил в меня еще тогда, когда никто не верил. Ты сделал так, чтобы в меня верили. Ты открыл меня миру, 
– написала Круть.

Певица выразила благодарность Михаилу за то, что он учил ее музыкальному делу.

Что известно о смерти Михаила Клименко?

  • Михаил Клименко умер 7 декабря в 38-летнем возрасте. До того, 19 ноября, стало известно, что музыкант находится в коме. Несколько месяцев он боролся с туберкулезным менингитом.

  • С фронтменом группы ADAM попрощались 9 декабря в Киеве. Церемония прошла в Национальной филармонии Украины. Среди присутствующих были родители, жена и дети Клименко, а также немало украинских звезд, в частности Владимир Дантес, KOLA, alyona alyona, Александр Педан.

  • Похоронили музыканта в селе Лубянка Киевской области.