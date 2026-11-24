Принц Джордж, принцесса Шарлотта и маленький принц Луи ежедневно выполняют домашние обязанности: они сами готовят себе завтрак, убирают в комнатах и застилают кровати. О секретах воспитания в королевской семье рассказал автор книги "Kate!" Кристофер Андерсен, пишет Page Six.

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Чтобы все было организовано, принцесса составила четкое расписание обязанностей для каждого и повесила его прямо на кухне.

Она хочет привить детям свое естественное ощущение нормальной жизни, поэтому поручает им самостоятельно выполнять все домашние дела– поделился инсайдерской информацией Андерсен.

Принц Уильям с детьми и женой / Фото с инстаграм-страницы princeandprincessofwales

Эти правила уже пригодились старшему сыну. 13-летний принц Джордж поступил в престижный Итонский колледж, где правила одинаковы для всех: каждый студент обязан застилать за собой постель. Поэтому наследнику престола не пришлось переучиваться.

К тому же дети видят пример родителей: Кейт признается, что любит сама мыть посуду, а принц Уильям помогает ей и вытирает тарелки.

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Мы прекрасно работаем в паре. А еще привлекаем к этому детей– рассказала ранее принцесса Уэльская.

Миддлтон и принц Уильям привыкли к совместной жизни еще со студенческих лет в Сент-Эндрюсском университете – тогда будущая королевская чета самостоятельно ходила за покупками в супермаркет, стирала вещи и готовила обычную пасту.

Напомним, что Кейт Миддлтон и принц Уильям состоят в браке уже 15 лет. Ранее мы рассказывали, как развивались отношения будущих супругов и каким был их путь от знакомства до королевской свадьбы.