Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Попри королівський статус, Кейт Міддлтон намагається не розпещувати своїх дітей і привчає їх до звичайного життя.
Принц Джордж, принцеса Шарлотта та маленький принц Луї щодня мають хатні обов'язки: вони самі роблять собі сніданок, прибирають у кімнатах і застеляють ліжка. Про секрети виховання в королівській родині розповів автор книги "Kate!" Крістофер Андерсен, пише Page Six.
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Щоб усе було організовано, принцеса склала чіткий розклад обов'язків для кожного й повісила його просто на кухні.
Вона хоче прищепити дітям своє природне відчуття нормального життя, тому доручає їм самостійно виконувати всі домашні справи
Ці правила вже стали в пригоді старшому сину. 13-річний принц Джордж вступив до престижного Ітонського коледжу, де правила однакові для всіх: кожен студент зобов'язаний застеляти за собою постіль. Тож спадкоємцю престолу не довелося перевчатися.
До того ж діти бачать приклад батьків: Кейт зізнається, що любить сама мити посуд, а принц Вільям допомагає їй і витирає тарілки.
Ми чудово працюємо в парі. А ще залучаємо до цього дітей,
– розповідала раніше принцеса Уельська.
Міддлтон та принц Вільям звикли до спільного побуту ще зі студентських років у Сент-Ендрюському університеті – тоді майбутнє королівське подружжя самостійно ходило на закупи до супермаркету, прало речі та готувало звичайну пасту.
Нагадаємо, що Кейт Міддлтон і принц Вільям перебувають у шлюбі вже 15 років. Раніше ми розповідали, як розвивалися стосунки майбутнього подружжя та яким був їхній шлях від знайомства до королівського весілля.
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