Больно до крика, – на фронте погиб брат певицы Камалии

Камалия сообщила о горе в семье. На фронте погиб двоюродный брат певицы Сергей Канатников-Прядко.

Печальную весть Камалия сообщила на своей странице в инстаграме.

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Камалия вспомнила, что менее чем год назад выдала замуж свою двоюродную сестру Юлию, которая служит в ВСУ. Тогда певица виделась с Сергеем и даже не могла подумать, что сегодня будет провожать его в последний путь.

Наша семья очень любила его и невероятно им гордилась. Мы всегда ценили каждую возможность увидеться, поговорить, обнять, просто побыть рядом,

– призналась она.

Камалия рассказала, что брата неоднократно вытаскивать с поля боя раненым, однако он восстанавливался и возвращался на фронт. Артистка отметила, что "третье возвращение стало для него последним".

Сергей, наш родной, нам больно до крика. Мы всегда будем помнить тебя – сильного, мужественного, настоящего. Светлая память тебе. Царство Небесное. Герои не умирают,

– написала Камалия.

На войне погиб друг Руслана Игоревича

Напомним, вчера звездный учитель Руслан Игоревич сообщил, что потерял друга на фронте. Ярослав Иванов с позывным "Варнак" погиб 31 мая во время выполнения боевого задания в возрасте 23 лет.

Военный служил с 2022 года: сначала в составе 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", затем получил должность в Десантно-штурмовых войсках, а в 2025-м присоединился к роте РЭБ 3 ОШБр 3 АК.

Простятся с "Варнаком" в Киеве. Детали его невеста сообщит позже.