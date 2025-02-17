Ким Се Рон нашли мертвой в ее доме в Сеуле. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на агентство Yonhap.

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По словам журналистов, Ким Се Рон нашел друг актрисы, которого она ранее пригласила к себе домой. Увидев подругу мертвой, мужчина вызвал полицию, которая констатировала ее смерть. Полицейские не обнаружили признаков насильственной смерти.

Полиция рассматривает версию о возможном суициде. В соцсетях вспоминают, как в 2022 году актриса попала в скандал из-за вождения авто в нетрезвом состоянии – тогда на нее вылилась волна критики.

После этого Ким Се Рон не снималась в кино, ее также вырезали из фильма Bloodhounds. Она хотела перезапустить свою карьеру под новым именем. Пока поклонники выдвигают различные версии и предположения, расследование обстоятельств смерти девушки продолжается.



Ким Се Рон / Фото из инстаграма Ким Се Рон

Чем известна Ким Се Рон

Ким Се Рон родилась в Сеуле. Она снималась в кино с самого детства – еще в возрасте 9 лет появилась в фильме "Новая жизнь". В 2009 году она стала самой молодой актрисой на Каннском кинофестивале.



Девушка получила широкую известность после триллера "Человек ниоткуда", ставшего хитом в Южной Корее. Она снялась в ряде других фильмов и сериалов: "Одержимая", "Провинциалы", "Класс королевы", "Соседи", "Гончие", "Маншин", "Девочка у моей двери".