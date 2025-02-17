Кім Се Рон знайшли мертвою у її будинку в Сеулі. Про це пише 24 Канал з посиланням на агентство Yonhap.

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За словами журналістів, Кім Се Рон знайшов друг акторки, якого вона раніше запросила до себе додому. Побачивши подругу мертвою, чоловік викликав поліцію, що констатувала її смерть. Поліціянти не виявили ознак насильницької смерті.

Поліція розглядає версію про можливий суїцид. У соцмережах пригадують, як у 2022 році акторка втрапила в скандал через водіння авто в нетверезому стані – тоді на неї вилилась хвиля критики.

Після цього Кім Се Рон не знімалась в кіно, її також вирізали з фільму Bloodhounds. Вона хотіла перезапустити свою кар'єру під новим іменем. Поки шанувальники висувають різні версії й припущення, розслідування обставин смерті дівчини триває.



Кім Се Рон / Фото з інстаграму Кім Се Рон

Чим відома Кім Се Рон

Кім Се Рон народилась у Сеулі. Вона знімалась у кіно з самого дитинства – ще у віці 9 років з'явилась у фільмі "Нове життя". У 2009 році вона стала наймолодшою акторкою на Каннському кінофестивалі.



Дівчина здобула широку популярність після трилеру "Людина нізвідки", що став хітом у Південній Кореї. Вона знялась у низці інших фільмів та серіалів: "Одержима", "Провінціали", "Клас королеви", "Сусіди", "Гончі", "Маншин", "Дівчинка біля моїх дверей".