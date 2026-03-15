Не можем подвергать опасности, – книжный магазин отменил презентацию книги MELOVIN
- Книжный магазин "КнигоЛенд" отменил презентацию книги MELOVIN из-за агрессивного поведения неизвестной группы, которая обклеила витрины гомофобными листовками.
- MELOVIN ранее столкнулся с протестами ультраправой молодежи, что привело к отмене его концертов из соображений безопасности.
Книжный магазин "КнигоЛенд" сообщил о неприятном инциденте, произошедшем перед презентацией книги MELOVIN. Из-за этого мероприятие пришлось отменить.
В книжный магазин 13 марта пришла неизвестная группа людей, сообщили работники в заметке в инстаграме. Они проявляли агрессивное поведение и обклеили витрины гомофобными листовками.
Для нас безопасность гостей, команды и посетителей – безусловный приоритет. К сожалению, под давлением в этой ситуации мы не можем подвергать гостей возможной опасности, особенно, когда в этот день запланировано утреннее детское событие,
– отметили в "КнигоЛенде".
Книжный магазин отменил событие, назвав причиной "давление и буллинг со стороны правой молодежи".
Открытки, которые наклеили неизвестные / Фото из инстаграма магазина
В "КнигоЛенде" добавили, что присутствие охраны планировалось заранее, но после инцидента появились подозрения, что этого будет недостаточно.
Отметим, в магазине должна была состояться презентация книги MELOVIN – "Я не хотел это писать". Это автобиографическая книга, которая рассказывает историю артиста.
Как раньше отменили концерты MELOVIN?
- Месяц назад, 17 февраля, MELOVIN готовился к выступлению в Ровно по случаю 10-летия карьеры. Но перед событием неизвестные люди в балаклавах устроили протест. Молодежь стояла с плакатами с надписями: "Не за гей-браки воюют герои".
- MELOVIN прокомментировал, что уже не впервые перед его выступлениями появляется ультраправая молодежь. Артист сказал, что разочарован в государстве и полиции из-за неурегулированных вопросов дискриминации.
- После инцидента в Ровно стало известно, что другие концерты MELOVIN тоже отменили по соображениям безопасности.