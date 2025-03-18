Правда, сделал он это в несколько шутливой форме. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Серги.

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Так, певец сделал в инстаграм-сторис репост мема, где он сидит с гитарой в кресле в помещении, похожем на офис. Рядом с ним был изображен Дональд Трамп, а фотография сопровождалась подписью: "Одесский певец Коля Серга стал советником министра иностранных дел Андрея Сибиги".

В комментариях под публикацией Коля Серга иронично отметил, что "почти так и было", однако подробности своего назначения раскрывать не стал.

Коля Серга прокомментировал свое назначение на должность советника министра иностранных дел / Скриншот из инстаграма

Заметим, по официальной информации, предоставленной начальником управления кадрового менеджмента МИД Виталием Мошкивским в ответ на запрос издания "Главком", 35-летний Николай Серга занимает должность внештатного советника министра с 7 декабря 2024 года. Кроме того, что Коля Серга стал советником министра иностранных дел, им также является Денис Коляда.