Щоправда, зробив він це в дещо жартівливій формі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Сєрги.

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Так, співак зробив в інстаграм-сторіс репост мему, де він сидить з гітарою у кріслі в приміщенні, схожому на офіс. Поруч з ним був зображений Дональд Трамп, а світлина супроводжувалася підписом: "Одеський співак Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ Андрія Сибіги".

У коментарях під публікацією Коля Сєрга іронічно зазначив, що "майже так і було", однак подробиці свого призначення розкривати не став.

Коля Сєрга прокоментував своє призначення на посаду радника міністра закордонних справ / Скриншот з інстаграму

Зауважимо, за офіційною інформацією, наданою начальником управління кадрового менеджменту МЗС Віталієм Мошківським у відповідь на запит видання "Главком", 35-річний Микола Сєрга обіймає посаду позаштатного радника міністра з 7 грудня 2024 року. Окрім того, що Коля Сєрга став радником міністра закордонних справ, ним також є Денис Коляда.