У кого-то за плечами несколько серьезных романов, а кто-то сознательно не спешит в ЗАГС. 24 Канал рассказывает, кто из украинских звезд ни разу не женился и почему их любовные истории не завершились свадьбой.

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Андрей Данилко

Андрей Данилко / Фото из инстаграма v_serduchka

Для Андрея Данилко семейная жизнь никогда не была той мечтой, к которой он стремился. Артист, который десятилетиями собирает стадионы в образе Верки Сердючки, неоднократно признавался, что даже в детстве не мог представить себя женихом.

У Данилко нет ни жены, ни детей. Он также не слишком охотно впускает посторонних в свою личную жизнь. Шоумен объяснял, что по своей натуре является непубличным человеком, хотя профессия заставляет его постоянно находиться в центре внимания.

Похоже, сцена стала для артиста гораздо ближе, чем традиционное представление о семейном счастье.

Злата Огневич

Злата Огневич / Фото из инстаграма zlata.ognevich

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История Златы Огневич могла бы иметь совсем другой финал, ведь певице дважды делали предложение. Однако ни одна из этих историй не завершилась свадебной церемонией.

Первое предложение артистка получила еще в студенческие годы. Она не чувствовала, что хочет связать свою жизнь с этим мужчиной, поэтому отказала. По словам Златы, парень очень болезненно переживал расставание и даже ночевал на скамейке под окнами ее дома. Впоследствии он встретил другую девушку и женился.

Со вторым избранником певица познакомилась в Таиланде. Они были вместе около трех лет, однако отношения также не привели к браку. Интересно, что Злата даже стала главной героиней романтического проекта "Холостячка", где выбрала Андрея Задворного. Да и эта телевизионная история любви не завершилась созданием семьи.

Алексей Дурнев

Алексей Дурнев / Фото из инстаграма aleksey_durnev

Один из самых известных украинских блогеров не спешит менять статус холостяка. Алексей Дурнев не был женат и не слишком охотно рассказывает о своих романтических историях.

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Известно, что ранее шоумен состоял в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Однако после этого подробности личной жизни он практически не раскрывал.

Дурнев объяснял, что ему комфортно жить одному. Он не стремится вступать в отношения только для того, чтобы избавиться от одиночества. Похоже, для блогера гораздо важнее встретить человека, с которым действительно захочется разделить свою жизнь.

Даша Астафьева

Даша Астафьева / Фото из инстаграма da_astafieva

В жизни Даши Астафьевой был роман, который вполне мог закончиться пышной свадьбой. Певица и модель даже была помолвлена с бизнесменом Артемом Кимом, однако до ЗАГСа пара так и не дошла.

В 2017 году мужчина сделал артистке предложение. Даша приняла его и поддерживала возлюбленного даже в сложный период его жизни, когда он фигурировал в уголовном деле. Однако осенью 2021 года стало известно о расставании пары.

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Позже у артистки появились новые отношения. При этом она неоднократно подчеркивала, что не хочет спешить с официальным оформлением брака. Для нее это серьезное решение, которое должно быть осознанным обоими партнерами.

Эктор Хименес-Браво

Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграма hectorjimenezbravo

Еще один известный холостяк украинского телевидения – судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво. Шеф-повар ни разу не был женат, хотя его личная жизнь не ограничивалась только работой на кухне.

В разные годы у Эктора были романтические отношения, в частности с канадкой Кэролайн. Также он встречался с украинкой Анной Тягун. Позже кулинар делился фотографиями с новой избранницей, однако не спешил раскрывать подробности их романа. В ноябре Хименес-Браво даже пошутил о конкурсе на роль жены и предложил себя в качестве новой кандидатуры на шоу "Холостяк".

Многие украинские знаменитости не спешат выносить свою личную жизнь на общественное обозрение: одни вообще не планируют жениться, а другие решают пожениться без пышных свадеб, камер и лишней огласки.