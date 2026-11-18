У когось за плечима кілька серйозних романів, а хтось свідомо не поспішає до РАЦСу. 24 Канал розповідає, хто з українських зірок жодного разу не одружувався та чому їхні історії кохання не завершилися весіллям.

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Андрій Данилко

Андрій Данилко / Фото з Інстаграму v_serduchka

Для Андрія Данилка сімейне життя ніколи не було тією мрією, до якої він прагнув. Артист, який десятиліттями збирає стадіони в образі Вєрки Сердючки, неодноразово зізнавався, що навіть у дитинстві не міг уявити себе нареченим.

Данилко не має дружини та дітей. Він також не надто охоче впускає сторонніх у своє приватне життя. Шоумен пояснював, що за своєю натурою є непублічною людиною, хоча професія змушує його постійно перебувати в центрі уваги.

Схоже, сцена стала для артиста значно ближчою, ніж традиційне уявлення про сімейне щастя.

Злата Огнєвіч

Злата Огнєвіч / Фото з Інстаграму zlata.ognevich

Історія Злати Огнєвіч могла б мати зовсім інший фінал, адже співачці двічі освідчувалися. Однак жодна з цих історій не завершилася весільною церемонією.

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Першу пропозицію артистка отримала ще у студентські роки. Вона не відчувала, що хоче пов'язати життя з цим чоловіком, тому відмовила. За словами Злати, хлопець дуже болісно переживав розставання і навіть ночував на лавці під вікнами її будинку. Згодом він зустрів іншу дівчину та одружився.

З другим обранцем співачка познайомилася у Таїланді. Вони були разом близько трьох років, проте стосунки також не привели до шлюбу. Цікаво, що Злата навіть стала головною героїнею романтичного проєкту "Холостячка", де обрала Андрія Задворного. Та й ця телевізійна історія кохання не завершилася створенням сім'ї.

Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв / Фото з Інстаграму aleksey_durnev

Один із найвідоміших українських блогерів не поспішає змінювати статус холостяка. Олексій Дурнєв не був одружений і не надто охоче розповідає про свої романтичні історії.

Відомо, що раніше шоумен перебував у стосунках із дівчиною на ім'я Катерина. Однак після цього подробиць особистого життя практично не розкривав.

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Дурнєв пояснював, що йому комфортно жити самому. Він не прагне шукати стосунки лише для того, щоб позбутися самотності. Схоже, для блогера значно важливіше зустріти людину, з якою справді захочеться розділити своє життя.

Даша Астаф'єва

Даша Астафʼєва / Фото з Інстаграму da_astafieva

У житті Даші Астаф'євої була історія, яка цілком могла завершитися пишним весіллям. Співачка та модель навіть була заручена з бізнесменом Артемом Кімом, однак до РАЦСу пара так і не дійшла.

У 2017 році чоловік освідчився артистці. Даша прийняла пропозицію та підтримувала коханого навіть під час непростого періоду в його житті, коли він фігурував у кримінальному провадженні. Однак восени 2021 року стало відомо про розрив пари.

Пізніше в артистки з'явилися нові стосунки. Водночас вона неодноразово наголошувала, що не хоче поспішати з офіційним оформленням шлюбу. Для неї це серйозне рішення, яке має бути усвідомленим обома партнерами.

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Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / Фото з Інстаграму hectorjimenezbravo

Ще один відомий холостяк українського телебачення – суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво. Шеф-кухар жодного разу не був одружений, хоча його особисте життя не обмежувалося лише роботою на кухні.

У різні роки Ектор мав романтичні стосунки, зокрема з канадійкою Керолайн. Також він зустрічався з українкою Анною Тягун. Пізніше кулінар ділився фотографіями з новою обраницею, однак не поспішав розкривати подробиці їхнього роману. У листопаді Хіменес-Браво навіть пожартував про конкурс на дружину та запропонував себе на нову кандидатуру "Холостяка".

Чимало українських знаменитостей не поспішають робити особисте життя надбанням громадськості: одні взагалі не планують одружуватися, а інші вирішують побратися без пишних весіль, камер і зайвого розголосу.