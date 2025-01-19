Забужко резко отреагировала на языковой скандал с Кадочниковой: "Уважайте Закон и заткнитесь"

Писательница Оксана Забужко прокомментировала скандал с актрисой Ларисой Кадочниковой, которая отказалась выступать на украинском языке. Она некоторое время не высказывалась об инциденте со звездой "Теней забытых предков".

По мнению Забужко, "как самостоятельного явления такой украинской актрисы не существует, существует – первая жена Юрия Герасимовича Ильенко". Из уважения к покойному кинорежиссеру ей не хотелось высказываться о том, каким неудачным был его первый брак, передает 24 Канал со ссылкой на фейсбук писательницы.

К слову Известный писатель вступился за Кадочникову, которая отказалась выступать на украинском на сцене

Оксану Забужко также возмутила позиция Национального союза кинематографистов Украины, который стал на защиту Ларисы Кадочниковой. По ее словам, организация нарушила закон, поэтому должна заплатить штраф.

На какого милого мне читать теперь их жалкие письма с призывами уважать чей-то преклонный возраст да еще и вступать с ними в полемику – так, будто на календаре 2013 год, и еще не расстреляны ни Володя Вакуленко в Изюме, ни Юрий Керпатенко в Херсоне, ни десятки других наших художников, которые не смогли дожить до почтенного возраста, потому что им привезли на танках "русский язык",

– высказалась Оксана Забужко.

Писательница отметила, что нужно благодарить Бога и ВСУ, что украинцы дожили до 2025 года, а также добавила – "уважайте Закон и заткнитесь".

Впоследствии Оксана Забужко посвятила еще одно сообщение скандалу с Ларисой Кадочниковой.

Важно! Полное сообщение Оксаны Забужко в фейсбуке читайте по ссылке.

Что известно о скандале с Ларисой Кадочниковой