Лида Ли появилась в свадебном платье: "Так трудно было это скрывать"

Сначала певица опубликовала в инстаграме видео о подготовке к особому для нее дню. На заднем плане можно было заметить фату, а сама Лида рассказала, что приехала к визажистам.

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У меня сегодня особенный день. Я приехала к девочкам на сборы, мы сейчас будем делать пробный макияж невесты– поделилась певица.

Lida Lee / фото lidalee_official

Впоследствии Lida Lee раскрыла, что за этими кадрами стояла работа над фильмом "Безумное Рождество". По словам артистки, это уже ее вторая роль в кино.

Так трудно было скрывать это от вас, но наконец-то могу поделиться… моей второй ролью в кино– написала она.

В сторис певица также показала снимок, на котором позирует в светлом пышном платье и фате вместе с другими участниками съемок. Кадр она подписала: "Ведь это моя вторая роль в кино".

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Lida Lee / фото lidalee_official

Подробностей о своей героине Лида пока не раскрывает. В то же время она уже пригласила поклонников на премьеру фильма.

Пока не буду спойлерить, скажу только одно… уже 26 ноября увидимся с вами в кинотеатрах страны на фильме "Безумное Рождество"– сообщила исполнительница.

Лида Ли / фото lidalee_official

Артистка добавила, что на этот раз будет "ооочень снежно и немного празднично". Таким образом, опубликованные кадры в образе невесты оказались анонсом кинопроекта, а не объявлением о свадьбе с Салемом.

Кстати, у Лиды и Салема – парные татуировки. Недавно звезда сделала пять новых постоянных татуировок, среди которых – секретные символы.