Lida Lee показалась у весільний сукні: "Так важко було приховувати"

Спочатку виконавиця опублікувала в Instagram відео з підготовки до особливого для неї дня. На задньому плані можна було помітити фату, а сама Ліда розповіла, що приїхала до візажисток.

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У мене сьогодні особливий день. Я приїхала до дівчат на збори, ми зараз будемо робити пробний мейк нареченої– поділилася співачка.

Lida Lee / фото lidalee_official

Згодом Lida Lee розкрила, що за цими кадрами стояла робота над фільмом "Скажене Різдво". За словами артистки, це вже її друга роль у кіно.

Так важко було приховувати це від вас, але нарешті можу поділитися… моєю другою роллю в кіно– написала вона.

У сторіс співачка також показала знімок, на якому позує у світлій пишній сукні та фаті разом з іншими учасниками зйомок. Кадр вона підписала: "Адже це моя друга роль у кіно".

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Lida Lee / фото lidalee_official

Подробиць про свою героїню Ліда поки не розкриває. Водночас уже запросила прихильників на прем'єру стрічки.

Поки не буду спойлерити, скажу лише одне… вже 26 листопада побачимося з вами в кінотеатрах країни на фільмі "Скажене Різдво– повідомила виконавиця.

Lida Lee / фото lidalee_official

Артистка додала, що цього разу буде "дуууже сніжно і дещо святково". Тож опубліковані кадри в образі нареченої виявилися анонсом кінороботи, а не оголошенням про одруження із Салемом.

До речі, у Ліди та Салема є парні тату. Нещодавно зірка зробила п’ять нових постійних малюнків, серед яких – секретні знаки.