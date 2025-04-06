Лидер "Хейтспич" присоединился к ВСУ, а Инесса Грицаенко и Алла Волкова стали мамами. Об этих и других главных событиях недели читайте в материале Show 24.

Интересно Альбом от MOLODI, коллаборация Юлии Саниной и Korolova: новые песни, которые стоит добавить в плейлист

Лидер "Хейтспич" мобилизовался

Вокалист Дмитрий Однороженко пополнил ряды Сил Обороны Украины. Он рассказал, что принял это решение самостоятельно, когда нашел должность, которую хотел. Сейчас музыкант обошелся без деталей, но заметил, что его работа не связана с медиа. Дмитрий пообещал продолжать писать музыку.



Дмитрий Однороженко / Фото из инстаграма группы "Хейтспич"

Украинские звезды стали родителями

Украинская стендап-комикесса Алла Волкова и юморист Богдан Боярин стали родителями 1 апреля. Алла поделилась трогательным фото из роддома.



Алла Волкова стала мамой / Фото из инстаграма Аллы Волковой

Счастливой новостью также поделилась Инесса Грицаенко – солистка группы SESTRA и участница "Голоса страны". Певица стала мамой – у нее родилась дочь.



Инесса Грицаенко с дочкой / Фото из инстаграма Инессы Грицаенко

Добавим, также поклонников заинтриговала певица SLAVIA. Она презентовала новую песню и клип на нее, где предстала с округлым животиком. Так артистка намекнула на беременность.

Герой "Беременной в 16" присоединился к армии

Бывший учитель информатики Сергей, который был героем проекта "Беременная в 16", пополнил ряды ВСУ. Он сказал, что сейчас защищает Украину и является мастером FPV-дронов. Об этом Сергей заявил в видео в тиктоке, которое впоследствии исчезло из сети.

В ролике мужчина также объяснил, что его отношения с Людмилой Нечипоренко начались "по согласию", когда ей было 16 лет. Сейчас девушке 21. Участие в шоу они принимали 5 лет назад, но эпизод с их участием вышел только в прошлом году. Сергей назвал "полной ложью" упреки в педофилии в его сторону.

Одиозная Алхим попала в скандал из-за романа с женатым

Скандальная блогерша Анна Алхим, которая не скрывала, что встречается с женатыми мужчинами, обнародовала фотографии с бывшим бойфрендом. Им оказался бизнесмен Константин Валеулин – президент инвестиционно-промышленной группы AES Group. Он женат и имеет дочь.

Я бы не начинала это все, если бы не утренняя фотография Дарьи Сергеевны (жены Константина, – Show 24), которая меня очень расстроила. Потому что я вчера до 1 часа ночи с Константином Сергеевичем ссорилась, мы дрались на заправке. Потом он стал у меня под домом, и я не могла зайти домой, потому что он хотел со мной поговорить, а мне разговаривать с ним не о чем,

– сказала Алхим.



Алхим с бойфрендом / Фото из инстаграма Анны Алхим

Этот скандал бурно обсуждали в соцсетях. Ситуация даже стала поводом для шуток – люди начали снимать забавные ролики в тиктоке, а украинские бренды рекламировали себя, остроумно комментируя сообщения жены Константина и самой Алхим.