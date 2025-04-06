Лідер "Хейтспіч" долучився до ЗСУ, а Інесса Грицаєнко та Алла Волкова стали мамами. Про ці та інші головні події тижня читайте в матеріалі Show 24.

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Лідер "Хейтспіч" мобілізувався

Вокаліст Дмитро Однороженко поповнив лави Сил Оборони України. Він розповів, що ухвалив це рішення самостійно, коли знайшов посаду, яку хотів. Наразі музикант обійшовся без деталей, але зауважив, що його робота не пов'язана з медіа. Дмитро пообіцяв продовжувати писати музику.



Дмитро Однороженко / Фото з інстаграму гурту "Хейтспіч"

Українські зірки стали батьками

Українська стендап-комікеса Алла Волкова та гуморист Богдан Боярин стали батьками 1 квітня. Алла поділилась зворушливим фото з пологового будинку.



Алла Волкова стала мамою / Фото з інстаграму Алли Волкової

Щасливою новиною також поділилась Інесса Грицаєнко – солістка гурту SESTRA та учасниця "Голосу країни". Співачка стала мамою – у неї народилась донечка.



Інесса Грицаєнко з донькою / Фото з інстаграму Інесси Грицаєнко

Додамо, також шанувальників заінтригувала співачка SLAVIA. Вона презентувала нову пісню та кліп на неї, де постала з округлим животиком. Так артистка натякнула на вагітність.

Герой "Вагітної в 16" долучився до війська

Колишній вчитель інформатики Сергій, який був героєм проєкту "Вагітна у 16", поповнив лави ЗСУ. Він сказав, що зараз захищає Україну та є майстром FPV-дронів. Про це Сергій заявив у відео в тіктоці, яке згодом зникло з мережі.

У ролику чоловік також пояснив, що його стосунки з Людмилою Нечипоренко почались "за згодою", коли їй було 16 років. Зараз дівчині 21. Участь у шоу вони брали 5 років тому, але епізод з їхньою участю вийшов тільки минулого року. Сергій назвав "повною брехнею" закиди у педофілії в його бік.

Одіозна Алхім потрапила в скандал через роман з одруженим

Скандальна блогерка Анна Алхім, яка не приховувала, що зустрічається з одруженими чоловіками, оприлюднила фотографії з колишнім бойфрендом. Ним виявився бізнесмен Костянтин Валеулін – президент інвестиційно-промислової групи AES Group. Він одружений та має доньку.

Я б не починала це все, якби не ранкова фотографія Дар'ї Сергіївни (дружини Костянтина, – Show 24), яка мене дуже засмутила. Тому що я вчора до 1 години ночі з Костянтином Сергійовичем сварилася, ми билися на заправці. Потім він став у мене під будинком, і я не могла зайти додому, тому що він хотів зі мною поговорити, а мені розмовляти з ним нема про що,

– сказала Алхім.



Алхім з бойфрендом / Фото з інстаграму Анни Алхім

Цей скандал бурхливо обговорювали у соцмережах. Ситуація навіть стала приводом для жартів – люди почали знімати кумедні ролики у тіктоці, а українські бренди рекламували себе, дотепно коментуючи дописи дружини Костянтина та самої Алхім.