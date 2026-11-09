Вероятная победительница "Холостяка-15" и бывшая Кравцова: кто такая Любовь Конате

24 Канал рассказывает, что известно о Любови Конате, чем она занимается, как сложилась ее личная жизнь и что связывает ее с Вячеславом Кравцовым.

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Кто такая Любовь Конате

Любовь Конате – 35-летняя психологиня из города Изяслав Хмельницкой области. У нее два высших образования: она училась в Национальной академии Службы безопасности Украины, а затем получила специальность "Психология" в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Сейчас участница продолжает обучение по направлению психотерапии.

Конате воспитывает дочь от предыдущего брака. Ее бывший муж – профессиональный баскетболист, выступавший за сборную Украины. Именно благодаря спортивному окружению женщина в свое время познакомилась с Вячеславом Кравцовым.

В детстве Любовь посещала музыкальную школу, где училась игре на фортепиано и вокалу. Также занималась легкой атлетикой и волейболом. Среди ее увлечений сейчас – пение, кулинария и выпечка. В частности, участница гордится своим медовым пирогом.

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В своей анкете для проекта женщина рассказывала, что склонна все контролировать. В то же время она мечтает о большой семье, собственном доме с садом и свадьбе на итальянском озере Комо. В профессиональной жизни Конате хочет защитить диссертацию и помогать людям работать над самооценкой.

Любовь Конате с дочерью / Фото из инстаграма konate_liubov_psy

Любовь Конате и Вячеслав Кравцов могли встречаться еще до ее замужества

Наибольшую интригу вокруг участия Любови в реалити-шоу создают слухи о ее прошлом с главным героем. В сети появилась информация, что примерно 10 лет назад Конате и Кравцов якобы находились в романтических отношениях. По этой версии, это было еще до брака женщины с другим баскетболистом.

О возможном романе рассказал блогер Богдан Беспалов. Он утверждал, что участница и спортсмен были знакомы задолго до съемок "Холостяка", а их история могла иметь романтическое продолжение еще в прошлом.

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В то же время сама Любовь публично не подтверждала, что когда-то была девушкой Вячеслава. Нет и официальных комментариев Кравцова, которые бы подтверждали их предыдущие отношения.

Интересно, что во время второго выпуска "Холостяка-15" баскетболист сам рассказал о знакомстве с Конате. По его словам, она является бывшей женой его коллеги по баскетболу. Они несколько раз пересекались на различных мероприятиях, однако близко не общались.

Кравцов также упомянул, что в последний раз видел Любовь примерно пять лет назад, когда выступал за баскетбольный клуб "Днепр" и приезжал на матч в Черкассы. Он знал о ее разводе, однако не ожидал встретить эту женщину на романтическом проекте.

Во время знакомства Конате не скрывала симпатии к спортсмену и прямо сказала: "Ты мне нравишься". Кравцов признался, что не ожидал услышать такое признание.

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Любовь Конате / Фото из инстаграма konate_liubov_psy

Богдан Беспалов назвал Любовь Конате вероятной победительницей "Холостяка-15"

8 ноября блогер Богдан Беспалов вновь привлек внимание к истории Любови и Вячеслава. Он поделился собственной версией финала 15-го сезона и заявил, что Конате может стать победительницей реалити-шоу.

По информации блогера, в финале встретятся Любовь Конате и Татьяна Бевз. Именно между этими участницами, по его словам, Вячеслав Кравцов сделает окончательный выбор.

Беспалов также высказал предположение, что участие Любови в проекте могло быть заранее согласовано непосредственно с главным героем. Он объяснил это тем, что они давно знакомы, а появление на телевидении могло помочь обоим получить больше внимания со стороны СМИ.

Кроме того, блогер заявил, что съемочную группу якобы заметили в родном городе Конате – Изяславе. Он предположил, что там могли снимать знакомство Кравцова с семьей участницы.

Любовь Конате / Фото из инстаграма konate_liubov_psy

Другая участница сезона, Дарья Макларен, тоже привлекла внимание зрителей своей неоднозначной репутацией и личной историей.