Ймовірна переможниця "Холостяка-15" і колишня Кравцова: хто така Любов Конате

24 Канал розповідає, що відомо про Любов Конате, чим вона займається, як склалося її особисте життя та що пов'язує її з В'ячеславом Кравцовим.

Adv

популярні відео

Хто така Любов Конате

Любов Конате – 35-річна психологиня з міста Ізяслав Хмельницької області. Вона має дві вищі освіти: навчалася в Національній академії Служби безпеки України, а згодом здобула спеціальність "Психологія" в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Зараз учасниця продовжує навчання за напрямом психотерапії.

Конате виховує доньку від попереднього шлюбу. Її колишній чоловік – професійний баскетболіст, який виступав за збірну України. Саме через спортивне оточення жінка свого часу познайомилася з В'ячеславом Кравцовим.

У дитинстві Любов відвідувала музичну школу, де навчалася гри на фортепіано та вокалу. Також займалася легкою атлетикою і волейболом. Серед її захоплень зараз – співи, кулінарія та випічка. Зокрема, учасниця пишається власним медівником.

Реклама

У своїй анкеті для проєкту жінка розповідала, що схильна все контролювати. Водночас вона мріє про велику родину, власний будинок із садом та весілля на італійському озері Комо. У професійному житті Конате хоче захистити дисертацію та допомагати людям працювати із самооцінкою.

Любов Конате з донькою / Фото з Інстаграму konate_liubov_psy

Любов Конате та В'ячеслав Кравцов могли зустрічатися ще до її шлюбу

Найбільшу інтригу навколо участі Любові в реаліті створюють чутки про її минуле з головним героєм. У мережі з'явилася інформація, що приблизно 10 років тому Конате та Кравцов нібито перебували в романтичних стосунках. За цією версією, це було ще до шлюбу жінки з іншим баскетболістом.

Про можливий роман розповів блогер Богдан Беспалов. Він стверджував, що учасниця та спортсмен були знайомі задовго до зйомок "Холостяка", а їхня історія могла мати романтичне продовження ще в минулому.

Реклама

Водночас сама Любов публічно не підтверджувала, що колись була дівчиною В'ячеслава. Немає й офіційних коментарів Кравцова, які б підтверджували їхні попередні стосунки.

Цікаво, що під час другого випуску "Холостяка-15" баскетболіст сам розповів про знайомство з Конате. За його словами, вона є колишньою дружиною його колеги по баскетболу. Вони кілька разів перетиналися на різних заходах, проте близько не спілкувалися.

Кравцов також згадав, що востаннє бачив Любов приблизно п'ять років тому, коли виступав за баскетбольний клуб "Дніпро" та приїжджав на матч до Черкас. Він знав про її розлучення, однак не очікував зустріти жінку на романтичному проєкті.

Під час знайомства Конате не приховувала симпатії до спортсмена та прямо сказала: "Ти мені подобаєшся". Кравцов зізнався, що не очікував почути таке зізнання.

Любов Конате / Фото з Інстаграму konate_liubov_psy

Богдан Беспалов назвав Любов Конате ймовірною переможницею "Холостяка-15"

8 листопада блогер Богдан Беспалов знову привернув увагу до історії Любові та В'ячеслава. Він поділився власною версією фіналу 15-го сезону та заявив, що Конате може стати переможницею реаліті.

Реклама

За інформацією блогера, у фіналі зустрінуться Любов Конате та Тетяна Бевз. Саме між цими учасницями, за його словами, В'ячеслав Кравцов робитиме остаточний вибір.

Беспалов також висловив припущення, що участь Любові в проєкті могла бути заздалегідь узгоджена безпосередньо з головним героєм. Він пояснив це тим, що вони давно знайомі, а поява на телебаченні могла допомогти обом отримати більше медійної уваги.

Крім того, блогер заявив, що знімальну групу нібито помітили в рідному місті Конате – Ізяславі. Він припустив, що там могли знімати знайомство Кравцова з родиною учасниці.

Любов Конате / Фото з Інстаграму konate_liubov_psy

Інша учасниця сезону, Дарина Макларен, теж привернула увагу глядачів своєю неоднозначною репутацією та особистою історією.