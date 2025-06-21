Малыши с радостью выходят на сцену, чтобы спеть со своим кумиром. Эта теплая традиция уже стала фишкой шоу. Родители становятся в очередь, чтобы их дети смогли спеть любимые песни из репертуара Макса Барских перед многотысячной аудиторией.

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Чаще всего дети любят исполнять "Звездопад", "Будет весна", "Мама, не плачь". Но некоторые удивляют слушателей неожиданными песнями других артистов – "Кружит" Дмитрия Монатика или Du Hast группы Rammstein.

Этот тур по Украине навсегда останется в моем сердце – как и встречи с нашими украинскими детьми. Когда артист понимает, что его песни поют несколько поколений подряд, к сердцу приходит настоящее счастье. Это и есть самая большая награда за каждый год на сцене,

– поделился Макс Барских.

Дети на концертах Макса Барских: видео

Особенным для артиста стал концерт в Кременчуге на прошлой неделе, который состоялся на следующий день после массированной российской атаки. Для многих такие мероприятия становятся терапевтическими, где можно найти поддержку после тяжелой ночи.

Заметим, ночью 21 июня Россия снова массированно атаковала Кременчуг. Есть попадания и падения обломков на объектах энергетической инфраструктуры.

Напомним, тур Макса Барских имеет благотворительную составляющую. Каждый концерт начинается с аукциона в поддержку женщин, переживших плен. Эту инициативу музыкант начал в декабре 2024 во время выступления во Дворце спорта в Киеве.