Малюки радо виходять на сцену, щоб заспівати зі своїм кумиром. Ця тепла традиція вже стала фішкою шоу. Батьки стають у чергу, щоб їхні діти змогли заспівати улюблені пісні з репертуару Макса Барських перед багатотисячною аудиторією.

До слова У боді-комбінезонах з напівпрозорими вставками: балет Барських підкорив тікток своїм танцем

Найчастіше діти люблять виконувати "Зорепад", "Буде весна", "Мамо, не плач". Але дехто дивує слухачів несподіваними піснями інших артистів – "Кружить" Дмитра Монатіка чи Du Hast гурту Rammstein.

Цей тур Україною назавжди залишиться в моєму серці – як і зустрічі з нашими українськими дітьми. Коли артист розуміє, що його пісні співають кілька поколінь поспіль, до серця приходить справжнє щастя. Це і є найбільша винагорода за кожен рік на сцені,

– поділився Макс Барських.

Діти на концертах Макса Барських: відео

Особливим для артиста став концерт у Кременчуці минулого тижня, що відбувся наступного дня після масованої російської атаки. Для багатьох такі заходи стають терапевтичними, де можна знайти підтримку після важкої ночі.

Зауважимо, вночі 21 червня Росія знову масовано атакувала Кременчук. Є влучання та падіння уламків на об'єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, тур Макса Барських має благодійний складник. Кожен концерт розпочинається з аукціону на підтримку жінок, що пережили полон. Цю ініціативу музикант започаткував у грудні 2024 під час виступу в Палаці спорту в Києві.