Я шла за победой, – Маша Кондратенко прокомментировала свое поражение в Нацотборе-2025

Маша Кондратенко была одной из фавориток, однако не одержала победу в Нацотборе-2025. Певица поделилась впечатлениями и прокомментировала проигрыш.

Для некоторых зрителей Национального отбора на Евровидение результаты могли стать удивлением. Ведь иностранные еврофаны предполагали, что победительницей станет Маша Кондратенко. Певица вышла на связь после финала и высказалась о поражении в отборе, пишет 24 Канал со ссылкой на ее соцсети.

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Всем большое спасибо. я невероятно ценю поддержку каждого из вас. За каждый голос. Так, я шла за победой. Да, она не случилась. Возможно, к сожалению (но точно не для меня), а возможно и к лучшему. Хочу сейчас создавать, писать новую музыку и сделать афигенный сольник в Киеве,

– поделилась Маша Кондратенко.

Певица отметила, что Национальный отбор был для нее прекрасным опытом, о котором она совсем не жалеет. Она поздравила группу Ziferblat с победой.

"Это был прекрасный опыт. Повторила бы я это все, зная, как все закончится? Уверенно говорю, что да. Потому что я нашла еще больше, чем искала. Я встретила прекрасных талантливых людей. Я встретилась с собой и своими страхами. Я встретилась по-другому с вами", – отметила артистка.



Маша Кондратенко / Фото из инстаграма Маши Кондратенко

Заметим, Маша Кондратенко получила по 8 баллов от зрителей и судей и заняла 3 место в турнирной таблице.

Результаты Нацотбора-2025

Национальный отбор Евровидения-2025 состоялся 8 февраля в формате концерта. Уже результаты голосования объявляли в прямом эфире из укрытия.

Победителем песенного конкурса стала группа Ziferblat, выступившая в финале с песней Bird of Pray. Именно этот коллектив представит Украину в Базеле.

Финал Нацотбора запомнился также особыми выступлениями украинских звезд Евровидения – Джамалы, Русланы, Тины Кароль, Артема Котенко из Детского Евровидения.