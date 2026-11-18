Мать покойной голливудской актрисы, бывшей возлюбленной Владимира Кличко Хейден Панеттьери Лесли Фогель дала интервью Inside Edition, в котором призналась, почему не посетила похороны дочери, состоявшиеся 19 сентября в Малибу. Женщина призналась, что просто не хотела раскачивать лодку, ведь знала о негативном отношении к себе со стороны других присутствующих.

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По словам матери, некоторые гости были убеждены, что она ужасный человек. Такое отношение сформировалось из-за прошлых резких заявлений самой актрисы в адрес Лесли.

Мать Хейден Панеттьери Лесли Фогель дала интервью / скрин видео

Я не присутствовала. Я знала, что некоторые из присутствующих хотели верить, будто я ужасная мать, поскольку Хейден была в ярости и делала определенные заявления. К тому же я просто не хотела обострять ситуацию. Пожалуй, так было даже лучше– сказала она.

В то же время Фогель категорически не согласна с выводами полиции о случайной смерти Панеттьери. Она возлагает полную ответственность за трагедию на бывшего избранника звезды Брайана Хикерсона. Мать утверждает, что нашла большое количество рецептурных препаратов, на упаковках которых было указано имя Хикерсона. На вопрос журналистов, считает ли она этого мужчину причастным к гибели дочери, Лесли ответила без колебаний.

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Безусловно. У меня нет никаких сомнений– заявила Фогель.

Хейден Панеттьери с мамой в молодости / скриншот из видео

Последний раз родные люди общались лично еще в сентябре-октябре 2025 года, а после этого лишь поддерживали связь в переписке. Отношения между ними начали портиться еще тогда, когда Панеттьери стала известна благодаря сериалу "Герои", а окончательно обострились после начала ее романа с Хикерсоном в 2018 году.

Я сделала все, чтобы наконец навести порядок в ее жизни, и думала, что мы добиваемся удивительного прогресса. Все шло очень хорошо. А потом, к сожалению, она позволила Брайану снова втянуть ее в свою ловушку– поделилась болезненными воспоминаниями женщина.

Как известно, в конце октября полиция закрыла дело Хейден Панеттьери, признав, что трагедия стала следствием случайной передозировки.