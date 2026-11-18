Матір покійної голлівудської акторки, екскоханої Володимира Кличка, Гайден Панеттьєрі, Леслі Фогель, дала інтерв'ю Inside Edition, в якому зізналася, чому не відвідала похорон доньки, який відбувся 19 вересня в Малібу. Жінка зізналася, що просто не хотіла розхитувати човен, адже знала про негативне ставлення до себе з боку інших присутніх.

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За словами матері, деякі гості були переконані, що вона жахлива людина. Таке ставлення сформувалося через минулі різкі заяви самої акторки на адресу Леслі.

Мати Гайден Панеттьєрі Леслі Фогель дала інтерв'ю / скрин відео

Я не була присутня. Я знала, що дехто з присутніх там хотів вірити, ніби я жахлива мати, оскільки Гайден була розлючена і робила певні заяви. До того ж я просто не хотіла загострювати ситуацію. Мабуть, так було навіть краще– сказала вона.

Водночас Фогель категорично не погоджується з висновками поліції про випадкову смерть Панеттьєрі. Вона покладає повну відповідальність за трагедію на колишнього обранця зірки Браяна Гікерсона. Мати стверджує, що знайшла велику кількість рецептурних препаратів, на упаковках яких було зазначене ім'я Гікерсона. На запитання журналістів, чи вважає вона чоловіка причетним до загибелі доньки, Леслі відповіла без вагань.

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Безумовно. У мене немає жодних сумнівів– заявила Фогель.

Гайден Панеттьєрі з мамою в молодості / скрин відео

Востаннє рідні люди спілкувалися особисто ще у вересні-жовтні 2025 року, а після цього лише підтримували зв'язок у листуванні. Стосунки між ними почали псуватися ще тоді, коли Панеттьєрі стала відомою завдяки серіалу "Герої", а остаточно загострилися після початку її роману з Гікерсоном у 2018 році.

Я зробила все, щоб зрештою навести лад у її житті, і думала, що ми досягаємо дивовижного прогресу. Все йшло дуже добре. А потім, на жаль, вона дозволила Браяну знову втягнути її у свою пастку– поділилася болючими спогадами жінка.

Як відомо, наприкінці жовтня поліція закрила справу Гайден Панеттьєрі, визнавши, що трагедія стала наслідком випадкового передозування.