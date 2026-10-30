Карьера модели, брак с Трампом и миссия в Олешках: биография Мелании Трамп

В январе прошлого года Дональд Трамп стал 47 президентом США, а Мелания снова взяла на себя роль первой леди страны. За последние месяцы президентства Трампа было немало курьезных, неприятных и неоднозначных ситуаций, а Мелания несколько "выпала" из сферы публичности. Однако недавно первая леди вернулась в медийное поле с важной для Украины миссией.

Мелания Трамп лично инициировала и возглавила кураторство гуманитарной миссии в оккупированных Олешках Херсонской области. Благодаря переговорам первой леди США с Киевом и Москвой, удалось согласовать условия временного локального перемирия для помощи местным жителям. Сегодня вспоминаем биографию первой леди США: чем занималась до этого статуса, как познакомилась с Трампом и чем сегодня живет Мелания.

Экс-модель родилась в 1970 году в Югославии (сегодня – это Государственный союз Сербии и Черногории). Мелания училась в Люблянском университете на факультете архитектуры и дизайна, однако работа по специальности ее совсем не интересовала. Еще в 16 лет будущая первая леди США начала работать моделью. Ее фотографии фигурировали на лучших мировых глянцах, таких как Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. В 2000 году модель снялась обнаженной для британского журнала GQ, а в 2001 – снялась в фильме "Образцовый самец". Однако брак с Дональдом Трампом все изменил.

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Каким было знакомство с Дональдом Трампом?

Интересно, что о жизни Мелании до знакомства с Трампом, кроме модельной карьеры, неизвестно почти ничего. С избранником модель познакомилась на Неделе моды в Нью-Йорке. Заметим, что в это время Дональд был на свидании с другой девушкой, однако Мелания его настолько поразила, что будущий президент США попросил у нее номер телефона. Однако модель решила не играть по правилам мужчины, а оставила условие, что именно он должен оставить свой номер. Через несколько дней она позвонила.

Отношения между ними начали развиваться довольно быстро, поэтому Дональд не медлил с предложением руки и сердца. Для признания он выбрал одно из самых популярных событий в Голливуде – Met Gala (ежегодный бал Института костюма музея Метрополитен). Позже женщина призналась журналистам, что не была готова к такому развитию событий, но все же ответила согласием. Отметим, что Мелания моложе своего мужа на 24 года.



Мелания и Дональд / Фото Getty images

Свадьба Трампов: какими были цены и кто был среди гостей?

Свадьбу отгуляли в 2005 году и она была довольно роскошной. Невеста выбрала платье от Dior, которое весило около 20 килограммов и стоило 200 тысяч долларов, а гигантский свадебный торт украшали 3 тысячи живых роз.

Свадьба Дональда и Мелании / Фото из открытых источников

Интересно, что среди приглашенных гостей была Хиллари Клинтон (первая леди США и госсекретарь страны с 2009 по 2013 годы). После свадьбы, в 2006 году, жена Трампа получила гражданство США.

Стоит отметить, что для Трампа это третий брак. Его первой женой была чешская спортсменка и модель Иванна Зельничкова, которая родила ему троих детей – Дональда-младшего, Иванку и Эрика Фредерика. Вторая – актриса Марла Мейплз. Они имеют единственного общего ребенка Тиффани. У Мелании и Трампа есть общий сын Баррон.

Личность Мелании Трамп романтизируют в соцсетях, называя ее "Римской империей". Многие пользователи признались в том, что именно эта персона ассоциируется у них с новомодным трендом.

Уже длительное время в СМИ ходят слухи о возможном разводе супругов. Но, как видим, по состоянию на сегодня, пара до сих пор вместе, а Мелания остается преданной мужу несмотря на многочисленные скандалы, вероятные измены и судебные заседания.

Какой была Мелания Трамп в роли первой леди во время первой каденции мужа?

Когда Дональда Трампа в 2017 году избрали 45-м президентом США, то Мелания достойно заняла пост первой леди страны. За время каденции бывшая модель больше всего запомнилась публике изысканными нарядами, которые порой становились причиной бурного обсуждения. Кроме того, она была первой католичкой, которая жила в Белом доме после президента Кеннеди и его жены, а также второй первой леди США, которая исповедует католицизм.

К примеру, Мелания пришла на выступление мужа в Конгресс в черном блестящем костюме с откровенным декольте и распоркой выше колена. Стоимость ее наряда из новой весенней коллекции Michael Kors составляла примерно 10 тысяч долларов – пиджак стоит почти 5 тысяч, а юбка – около 4,6 тысячи долларов.

Как известно, на территории Белого дома был огород, который обустроила Мишель Обама. Тогда Мелания пообещала, что сохранит плантацию и однажды даже лично пошла высаживать капусту на огород. Однако и здесь первую леди раскритиковали. Она надела рубашку Balmain стоимостью 1380 долларов. Американцев возмутило то, что Мелания выбрала такую дорогую вещь для огорода и сада, в то время, когда ее предшественница выбирала значительно более бюджетные варианты.

Мелания Трамп высадила капусту / Фото Getty images

Однажды она приехала в Техас, чтобы оценить последствия стихии, которая наделала немало бед для людей. Образ Мелании тогда же вызвал шквал критики, ведь первая леди выбрала для поездки туфли на высоких шпильках и дорогие наряды.

Кроме того, во время первой президентской кампании Трампа Мелания попала в скандал из-за плагиата. Ее речь на съезде Республиканской партии оказалась почти идентичной выступлению Мишель Обамы 2008 года. После этого случая Мелания не так часто участвует в публичных выступлениях.

Мелания Трамп – бизнесменка?

После замужества Мелания отказалась от перспективной карьеры модели, вместо этого выбрала бизнес-сферу. Сначала она запустила коллекцию ювелирных украшений.

Кроме того, жена Трампа выпустила книгу под названием "Мелания". В мемуарах говорится о жизни бывшей модели, ее пути, испытания и семье.

Книга "Мелания" / Скриншот с сайта

Как сегодня живет жена Трампа?

Когда Трампа во второй раз избрали президентом США, то СМИ писали, что, вероятно, Мелания не будет проживать в Белом доме на постоянной основе. Тогда все говорили, что первая леди в очередной раз доказывает, что не является сторонницей традиций. Интересно, что одним из первых официальных решений жены Трампа был отказ от встречи с Джилл Байден в Белом доме, когда Дональд Трамп встречался с Джо Байденом в Овальном кабинете.

И хотя сегодня Мелания не слишком активна в публичном пространстве, но активно наблюдает за войной в Украине. В медиа как-то попала ситуация, которую рассказал сам 47 президент США. По его словам, он имел разговор с российским диктатором Путиным, который назвал "замечательной", но после этого ракеты снова полетели обстреливать украинские города. С этим он поделился со своей женой.

Я прихожу домой и говорю жене, что говорил с Путиным, у нас был замечательный разговор. Она говорит: "Правда? Еще один город обстреляли, так что, понимаешь,

– рассказал президент США.

Как видим, Мелания хорошо знакома с ситуацией в Украине, и следит за тем, что происходит.

Миссия в Олешках и причастность Мелании Трамп

Вовлеченность Мелании Трамп в события в Херсонской области началась после частного разговора во время ее мероприятия "Вместе строим будущее" в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Узнав о критической ситуации в Олешках, первая леди США взяла организацию гуманитарного коридора под личный контроль.

Для реализации этой цели Мелания Трамп привлекла прямой канал коммуникации с Киевом и Москвой, ранее сформировавшийся при возвращении украинских детей. Первая леди и ее представитель напрямую согласовали с обеими сторонами цели, технические процедуры, расписание, условия локального перемирия и даже вопросы разминирования территории. Жена американского президента отметила, что беспристрастные медиа будут сопровождать весь процесс, чтобы обеспечить максимальную прозрачность действий обеих сторон на месте.

Жена американского президента отметила, что беспристрастные медиа будут сопровождать весь процесс, чтобы обеспечить максимальную прозрачность действий обеих сторон на месте.