Кар'єра моделі, шлюб з Трампом і місія в Олешках: біографія Меланії Трамп

Меланія Трамп особисто ініціювала та очолила кураторство гуманітарної місії в окупованих Олешках на Херсонщині. Завдяки переговорам першої леді США з Києвом та Москвою вдалося погодити умови тимчасового локального перемир’я для допомоги місцевим жителям. Сьогодні згадуємо біографію першої леді США: чим займалася до цього статусу, як познайомилася з Трампом та чим сьогодні живе Меланія.

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Ексмодель народилась у 1970 році у Югославії (сьогодні – це Державний союз Сербії та Чорногорії). Меланія навчалась у Люблянському університеті на факультеті архітектури та дизайну, однак робота за фахом її зовсім не цікавила. Ще у 16 років майбутня перша леді США почала працювати моделлю.

Її світлини фігурували на найкращих світових глянцях, таких як Vogue, Harper's Bazaar, Ocean Drive, In Style, New York Magazine, Allure, Vanity Fair, Self, Glamour, Elle. У 2000 році модель знялась оголеною для британського журналу GQ, а у 2001 – знялась у фільмі "Зразковий самець". Однак одруження з Дональдом Трампом усе змінило.

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Яким було знайомство з Дональдом Трампом?

Цікаво, що про життя Меланії до знайомства з Трампом, окрім модельної кар'єри, невідомо майже нічого. З обранцем модель познайомилась на Тижні моди у Нью-Йорку. Зауважимо, що в цей час Дональд був на побаченні з іншою дівчиною, однак Меланія його настільки вразила, що майбутній президент США попросив у неї номер телефону. Однак модель вирішила не грати за правилами чоловіка, а залишила умову, що саме він має залишити свій номер. Через декілька днів вона зателефонувала.

Стосунки між ними почали розвиватись доволі швидко, тому Дональд не барився з пропозицією руки та серця. Для освідчення він обрав одну з найпопулярніших подій у Голлівуді – Met Gala (щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен). Пізніше жінка зізналась журналістам, що не була готова до такого розвитку подій, але все ж відповіла згодою. Зазначимо, що Меланія молодша за свого чоловіка на 24 роки.

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Меланія і Дональд / Фото Getty images

Весілля Трампів: якими були ціни й хто був серед гостей?

Весілля відгуляли у 2005 році й воно було доволі розкішним. Наречена обрала сукню від Dior, яка важила близько 20 кілограмів і коштувала 200 тисяч доларів, а гігантський весільний торт прикрашали 3 тисячі живих троянд.

Весілля Дональда та Меланії / Фото з відкритих джерел

Цікаво, що серед запрошених гостей була Гілларі Клінтон (перша леді США та держсекретарка країни з 2009 по 2013 роки). Після весілля, у 2006 році, дружина Трампа отримала громадянство США.

Варто зазначити, що для Трампа це третій шлюб. Його першою дружиною була чеська спортсменка і модель Іванна Зельнічкова, яка народила йому трьох дітей – Дональда-молодшого, Іванку та Еріка Фредеріка. Друга – акторка Марла Мейплз. Вони мають єдину спільну дитину Тіффані. У Меланії й Трампа є спільний син Баррон.

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Особу Меланії Трамп романтизують у соцмережах, називаючи її "Римською імперією". Багато користувачів зізнались у тому, що саме ця персона асоціюється у них з новомодним трендом.

Не вперше в медіа з'являлися чутки про можливе розлучення подружжя. Але, як бачимо, станом на сьогодні, пара досі разом, а Меланія залишається відданою чоловіку попри численні скандали, ймовірні зради та судові засідання.

Якою була Меланія Трамп у ролі першої леді під час першої каденції чоловіка?

Коли Дональда Трампа у 2017 році обрали 45-м президентом США, то Меланія гідно зайняла пост першої леді країни. За час каденції колишня модель найбільше запам'яталась публіці вишуканими вбраннями, які деколи ставали причиною бурхливого обговорення. Крім того, вона була першою католичкою, яка жила в Білому домі після президента Кеннеді та його дружини, а також другою першою леді США, яка сповідує католицизм.

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До прикладу, Меланія прийшла на виступ чоловіка до Конгресу у чорному блискучому костюмі з відвертим декольте та розпіркою вище коліна. Вартість її вбрання з нової весняної колекції Michael Kors становила приблизно 10 тисяч доларів – піджак коштує майже 5 тисяч, а спідниця – близько 4,6 тисячі доларів.

Як відомо, на території Білого дому був город, який облаштувала Мішель Обама. Тоді Меланія пообіцяла, що збереже плантацію й одного разу навіть особисто пішла висаджувати капусту на город. Однак і тут першу леді розкритикували. Вона одягла сорочку Balmain вартістю 1380 доларів. Американців обурило те, що Меланія обрала таку дорогу річ для городу й саду, у той час, коли її попередниця обирала значно бюджетніші варіанти.

Меланія Трамп висадила капусту / Фото Getty images

Одного разу вона приїхала до Техасу, щоб оцінити наслідки стихії, яка наробила чимало лиха для людей. Образ Меланії тоді ж спричинив шквал критики, адже перша леді обрала для поїздки туфлі на високих шпильках і дороге вбрання.

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Крім того, під час першої президентської кампанії Трампа Меланія потрапила у скандал через плагіат. Її промова на з'їзді Республіканської партії виявилася майже ідентичною виступу Мішель Обами 2008 року. Після цього випадку Меланія не так часто бере участь у публічних виступах.

Меланія Трамп – бізнесменка?

Після одруження Меланія відмовилась від перспективної кар'єри моделі, натомість обрала бізнес-сферу. Спершу вона запустила колекцію ювелірних прикрас.

Крім того, дружина Трампа випустила книгу під назвою "Меланія". У мемуарах йдеться про життя колишньої моделі, її шлях, випробування та сім'ю.

Книга "Меланія" / Скриншот із сайту

Як сьогодні живе дружина Трампа?

Коли Трампа вдруге обрали президентом США, то ЗМІ писали, що, ймовірно, Меланія не проживатиме у Білому домі на постійній основі. Тоді всі говорили, що перша леді вчергове доводить, що не є прихильницею традицій. Цікаво, що одним із перших офіційних рішень дружини Трампа була відмова від зустрічі з Джилл Байден у Білому домі, коли Дональд Трамп зустрічався з Джо Байденом в Овальному кабінеті.

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І хоч Меланія останнім часом була не надто активною у публічному просторі, проте активно спостерігає за війною в Україні. У медіа потрапила ситуація, яку розповів сам Трамп. За словами 47-го президента США, він мав розмову з російським диктатором Путіним, яку назвав "чудовою", але після цього ракети знову полетіли обстрілювати українські міста. Цим він поділився зі своєю дружиною.

Я приходжу додому і кажу дружині, що говорив з Путіним, у нас була чудова розмова. Вона каже: "Справді? Ще одне місто обстріляли, тож, розумієш"…

– розповів президент США.

Як бачимо, Меланія добре знайома з ситуацією в Україні, та стежить за тим, що відбувається.

Місія в Олешках і причетність Меланії Трамп

Залученість Меланії Трамп до подій на Херсонщині розпочалася після приватної розмови під час її заходу "Разом будуємо майбутнє" в рамках 81-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Дізнавшись про критичну ситуацію в Олешках, перша леді США взяла організацію гуманітарного коридору під особистий контроль.

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Для реалізації цієї мети Меланія Трамп залучила прямий канал комунікації з Києвом та Москвою, який раніше сформувався під час повернення українських дітей. Перша леді та її представник безпосередньо узгодили з обома сторонами цілі, технічні процедури, розклад, умови локального перемир'я та навіть питання розмінування території.

Дружина американського президента зазначила, що неупереджені медіа супроводжуватимуть увесь процес, аби забезпечити максимальну прозорість дій обидвох сторін на місці.