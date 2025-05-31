Как сегодня живет Михаил Грицкан, который стал популярным в тиктоке

Михаил Грицкан – заслуженный артист Украины, который сегодня стал звездой тиктока благодаря песне "Таририм". Исполнитель рос в обычной семье, однако судьба его привела к славе и успешной карьере.

Михаил родился в 1966 году в селе Тереблече. С детства родители заметили талант сына, его харизму и желание быть лидером. Грицкан участвовал во всех концертах, которые проводились в его селе. Уже в 10 лет парень ходил в музыкальную школу. Как складывалась карьера артиста, что известно о личной жизни и где он сейчас, читайте в материале Show24.

Не пропустите Где сейчас Евгений Литвинкович, который переехал из Беларуси в Украину и был в команде Кондратюка

Певческая карьера

Впоследствии юноша поступил в Подольскую аграрную академию, где стал солистом вокально-инструментального ансамбля. Во время службы в армии Михаил создал собственный ансамбль "Шторм". Сначала артист занимался предпринимательской деятельностью, однако жажда музыки и пения не покидала его.

2006 год – это время, когда Михаил Грицкан начал работать над музыкальной карьерой. Артиста начали узнавать не только в пределах Украины, но и за рубежом. В 2011 году артист выпустил два альбома: "Люблю тебя" и "Белая метелица", а через год пришел на шоу "Голос страны".

Михаил Грицкан – "Корабли" ("Голос страны"): смотрите видео онлайн

Кресла судей исполнитель не развернул, но они отметили, что на сцене стоит сформированный артист.

Следующие годы стали для Михаила очень продуктивными. Новые песни, альбомы, гастроли, сотрудничество с другими знаменитостями – все это поглотило певца. Артист активно участвует в фестивалях и проектах различного уровня. К примеру, он принял участие в ряде популярных программ: "Караоке для взрослых", "Меняю женщину", "Академия", стал финалистом нацотбора на Евровидение-2012, а также пробовал себя как актер в фильмах "Легенда Карпат", "Предатель", "Оккупация".

В 2017 году получил звание заслуженного артиста Украины.

В 2020 году выпустил две пластинки – "Ты невероятная" и "Я несу тебе розы". Через два года Грицкан собрал "Октябрьский дворец", а альбом "Воля" стал настоящим прорывом. К слову, именно в этот альбом вошел трек "Таририм", который разорвал тикток.

Михаил Грицкан – "Таририм": слушайте песню онлайн

Личная жизнь

О личной жизни артиста известно не так много. Он женат.

Михаил Грицкан с женой / Фото с фейсбука артиста

У супругов есть три дочери: Валерия, Юлия и Ирина.

Михаил Грицкан с дочерьми / Фото с фейсбука артиста

Где сейчас Михаил Грицкан

Во время большой войны артист участвует в благотворительных концертах, часть средств от продажи билетов перечисляется на лечение раненых украинских военных, а также на закупку амуниции.

Сегодня Грицкан активно сотрудничает и гастролирует с певицей Екатериной Бужинской.

А знали ли вы, что Олег Скрипка, лидер группы "Вопли Видоплясова", родился не в Украине, а детство провел в России.