Олег Скрипка родился в Таджикистане, а школьные годы провел в Курской области. Музыкант рассказывал, что когда-то ездил на Полтавщину к родственникам, и, по его словам, тогда он "не знал, что Украина существует". Какой была жизнь юного Скрипки, как создал группу "ВВ", какие женщины покорили сердце певца и где он сейчас, узнавайте в материале Show24.

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Юность и создание группы "ВВ"

Когда из гостей Скрипка возвращался в Курскую область, то разговаривал на украинском языке. Тогда сверстники называли его "хохлом".

Унижения национального характера я не чувствовал тогда. Наоборот было: пели на украинском языке, даже, я помню, у нас на художественной самодеятельности или в музыкальной школе я изучал украинские произведения. Они тогда не отсоединяли украинцев от себя,

– поделился Олег Скрипка.

Олег Скрипка в юности / Фото из личного архива артиста

Любовь к музыке парню привила мама. После окончания 9 класса Олег поступил в заочную школу Московского физико-технического института. А уже в 1986 году закончил обучение на радиотехническом факультете Киевского политехнического института имени Игоря Сикорского.

Еще в школьные годы юноша создал первую рок-группу, а вторую – в студенческие. В 1987 году окончательно была сформирована группа "Вопли Видоплясова". Тогда в состав вошли: Александр Пипа, Юрий Здоренко и Сергей Сахно. Уже в первый год их деятельности был написан хит "Танці", с которым музыканты победили на киевском рок-фестивале.

"Вопли Видоплясова" – "Танці": смотрите видео онлайн

В начале 90-х мужчины отправились в тур по Европе. Через год команда решает поехать во Францию, где продолжает творить современную музыку. Через год "ВВ" выпустили дебютный альбом "Або-Або". Интересно, что ранее Скрипка признавался, что именно за рубежом почувствовал себя украинцем.

Молодой состав группы "ВВ" / Фото из открытых источников

Уже в 1996 году коллектив возвращается в украинскую столицу и начинает активно гастролировать как по территории Украины и России, так и за рубежом. В 1997 году вышел очередной хит "ВВ" – "Весна", который до сих пор является популярным.

"Вопли Видоплясова" – "Весна": смотрите видео онлайн

В 2004 году Скрипка впервые организовал фестиваль "Країна мрій".

Мы уже тогда продолжали бороться за свою независимость. И в 2004 массово спели гимн, который тогда не был популярным среди украинцев,

– делился воспоминаниями артист.

Первый фестиваль "Країна мрій" / Фото из инстаграма Олега Скрипки

Через три года певец стал участником второго сезона "Танцев со звездами", а в финале забрал серебряную награду. Артист также лелеял любовь к актерству, поэтому участвовал в пьесе "Наталка Полтавка" Киевского театра имени Ивана Франко, а впоследствии снялся в мюзикле "Вечера на хуторе близ Диканьки".

В 2012 году Скрипка сел в тренерское кресло проектов "Голос страны", а позже – "Голос.Дети". Его подопечная Аня Ткач стала победительницей проекта.

За свою певческую карьеру исполнитель получил две важные награды: 2005 год – звание заслуженного артиста Украины, 2022 год – награжден орденом "За заслуги" III степени.

Личная жизнь

Находясь в 90-х годах в Париже, Олег на одной из вечеринок познакомился с танцовщицей кабаре француженкой Мари Рибо. Артист решил долго не ждать, поэтому довольно быстро сделал предложение любимой. Свадьба была скромной, хотя некоторые и предполагал, что Скрипка женился ради того, чтобы получить визу. Но по словам музыканта, он действительно любил Мари.

Этот союз продлился 7 лет, а супругам было все труднее и труднее находить общий язык. От так, Олег покинул жену.

После возвращения в Украину исполнитель познакомился с Натальей Сидь. Он влюбился в девушку и в 1997 году женился на ней.

А на днях певец на днях певец Рамил Насиров сделал предложение своей девушке Юлии на берегу Черного моря в Одессе.

Олег Скрипка с женой и детьми / Фото из инстаграма музыканта

В браке у пары родилось четверо детей: Роман и Устим, Олеся и Зоряна. Когда началась большая война, семья решила остаться в Киеве. К слову, Наталью можно редко увидеть вместе с мужем на светских мероприятиях, ведь она предпочитает спокойствие и семейный уют.

Где сейчас Олег Скрипка

Как известно, артист продолжает выступать, время от времени дает интервью, становится участником развлекательных телешоу на телевидении. Также группа "Вопли Видоплясова" анонсировала на лето тур по Северной Америке.

Заработанные средства обещают направить на поддержку Украины, в частности на медицинскую помощь и гуманитарные инициативы через БФ "Країна Мрій".