Олег Скрипка народився у Таджикистані, а шкільні роки провів у Курській області. Музикант розповідав, що колись їздив на Полтавщину до родичів, і, за його словами, тоді він "не знав, що Україна існує". Яким було життя юного Скрипки, як створив гурт "ВВ", які жінки підкорили серце співака та де він зараз, дізнавайтесь у матеріалі Show24.

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Юність та створення гурту "ВВ"

Коли з гостей Скрипка повертався до Курщини, то розмовляв українською мовою. Тоді однолітки називали його "хохлом".

Приниження національного характеру я не відчував тоді. Навпаки було: співали українською мовою, навіть, я пам'ятаю, у нас на художній самодіяльності чи в музичній школі я вивчав українські твори. Вони тоді не від'єднували українців від себе,

– поділився Олег Скрипка.

Олег Скрипка у юності / Фото з особистого архіву артиста

Любов до музики хлопцю прищепила мама. Після закінчення 9 класу Олег вступив до заочної школи Московського фізико-технічного інституту. А вже у 1986 році закінчив навчання на радіотехнічному факультеті Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського.

Ще у шкільні роки юнак створив перший рок-гурт, а другий – у студентські. У 1987 році остаточно було сформовано гурт "Воплі Відоплясова". Тоді до складу увійшли: Олександр Піпа, Юрій Здоренко та Сергій Сахно. Уже в перший рік їхньої діяльності було написано хіт "Танці", з яким музиканти перемогли на київському рок-фестивалі.

"Воплі Відоплясова" – "Танці": дивіться відео онлайн

На початку 90-х чоловіки вирушили у тур Європою. За рік команда вирішує поїхати до Франції, де продовжує творити сучасну музику. За рік "ВВ" випустили дебютний альбом "Або-Або". Цікаво, що раніше Скрипка зізнавався, що саме за кордоном відчув себе українцем.

Молодий склад гурту "ВВ" / Фото з відкритих джерел

Вже у 1996 році колектив повертається до української столиці та починає активно гастролювати як теренами України та Росії, так і за кордоном. У 1997 році вийшов черговий хіт "ВВ" – "Весна", який досі є популярним.

"Воплі Відоплясова" – "Весна": дивіться відео онлайн

У 2004 році Скрипка вперше організував фестиваль "Країна мрій".

Ми вже тоді продовжували виборювати свою незалежність. І у 2004 масово заспівали гімн, який тоді не був популярним серед українців,

– ділився спогадами артист.

Перший фестиваль "Країна мрій" / Фото з інстаграму Олега Скрипки

Через три роки співак став учасником другого сезону "Танців із зірками", а у фіналі забрав срібну нагороду. Артист також плекав любов до акторства, тому брав участь у п'єсі "Наталка Полтавка" Київського театру імені Івана Франка, а згодом знявся у мюзиклі "Вечори на хуторі поблизу Диканьки".

У 2012 році Скрипка сів у тренерське крісло проєктів "Голос країни", а пізніше – "Голос.Діти". Його підопічна Аня Ткач стала переможницею проєкту.

За свою співочу кар'єру виконавець отримав дві важливі відзнаки: 2005 рік – звання заслуженого артиста України, 2022 рік – нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня.

Особисте життя

Перебуваючи у 90-х роках у Парижі, Олег на одній з вечірок познайомився з танцівницею кабаре француженкою Марі Рібо. Артист вирішив довго не чекати, тому доволі швидко освідчився коханій. Весілля було скромним, хоч дехто й припускав, що Скрипка одружився заради того, щоб отримати візу. Та за словами музиканта, він дійсно кохав Марі.

Цей союз протривав 7 років, а подружжю було все важче й важче знаходити спільну мову. Від так, Олег покинув дружину.

Після повернення в Україну виконавець познайомився з Наталією Сидь. Він закохався у дівчину і в 1997 році одружився з нею.

А цими днями співак Раміл Насіров освідчився своїй дівчині Юлії на березі Чорного моря в Одесі.

Олег Скрипка з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму музиканта

У шлюбі в пари народилось четверо дітей: Роман і Устим, Олеся та Зоряна. Коли розпочалась велика війна, родина вирішила залишитись у Києві. До слова, Наталію можна рідко побачити разом із чоловіком на світських заходах, адже вона віддає перевагу спокою та родинному затишку.

Де зараз Олег Скрипка

Як відомо, артист продовжує виступати, час від часу дає інтерв'ю, стає учасником розважальних телешоу на телебаченні. Також гурт "Воплі Відоплясова" анонсував на літо тур Північною Америкою.

Зароблені кошти обіцяють спрямувати на підтримку України, зокрема на медичну допомогу та гуманітарні ініціативи через БФ "Країна Мрій".