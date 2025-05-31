Михайло народився у 1966 році в селі Тереблече. З дитинства батьки помітили талант сина, його харизму та бажання бути лідером. Грицкан брав участь в усіх концертах, які проводились у його селі. Вже у 10 років хлопець ходив до музичної школи. Як складалась кар'єра артиста, що відомо про особисте життя та де він зараз, читайте в матеріалі Show24.

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Співоча кар'єра

Згодом юнак вступив до Подільської аграрної академії, де став солістом вокально-інструментального ансамблю. Під час служби в армії Михайло створив власний ансамбль "Шторм". Спершу артист займався підприємницькою діяльністю, однак жага до музики та співу не покидала його.

2006 рік – це час, коли Михайло Грицкан почав працювати над музичною кар'єрою. Артиста почали впізнавати не лише в межах України, а й за кордоном. У 2011 році артист випустив два альбоми: "Люблю тебе" та "Біла метелиця", а через рік прийшов на шоу "Голос країни".

Михайло Грицкан – "Кораблі" ("Голос країни"): дивіться відео онлайн

Крісла суддів виконавець не розвернув, але вони зазначили, що на сцені стоїть сформований артист.

Наступні роки стали для Михайла дуже продуктивними. Нові пісні, альбоми, гастролі, співпраця з іншими знаменитостями – усе це поглинуло співака. Артист бере активну участь у фестивалях і проєктах різного рівня. До прикладу, він взяв участь у низці популярних програм: "Караоке для дорослих", "Міняю жінку", "Академія", став фіналістом нацвідбору на Євробачення-2012, а також пробував себе як актор у фільмах "Легенда Карпат", "Зрадник", "Окупація".

У 2017 році отримав звання заслуженого артиста України.

У 2020 році зірка випустив дві платівки – "Ти неймовірна" і "Я несу тобі рози". Через два роки Грицкан зібрав "Жовтневий палац", а альбом "Воля" став справжнім проривом. До слова, саме до цього альбому увійшов трек "Тарірім", який розірвав тікток.

Михайло Грицкан – "Тарірім": слухайте пісню онлайн

Особисте життя

Про особисте життя артиста відомо не так багато. Він одружений.

Михайло Грицкан з дружиною / Фото з фейсбуку артиста

У подружжя є три доньки: Валерія, Юлія та Ірина.

Михайло Грицкан з доньками / Фото з фейсбуку артиста

Де зараз Михайло Грицкан

У час великої війни артист бере участь у благодійних концертах, частина коштів від продажу квитків перераховується на лікування поранених українських військових, а також на закупівлю амуніції.

Сьогодні Грицкан активно співпрацює та гастролює зі співачкою Катериною Бужинською.

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