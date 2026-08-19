Как рассказала сама певица в инстаграме, тревожный диагноз был поставлен после ее майского визита в Украину. Выступив с долгожданным концертом в Киеве и дав большое интервью, знаменитость улетела обратно в Соединенные Штаты. Уже в Лос-Анджелесе она обратилась к специалистам, ведь ее состояние здоровья начало ухудшаться.

Анализы у меня хорошие, но обнаружили новообразование в груди. После съемок интервью я вернулась в Лос-Анджелес и сразу пошла к врачу. Ситуация ухудшилась, поэтому меня отправили на биопсию! Сказать, что я испугалась, – это ничего не сказать… Психологически было тяжело ждать результата, но мне повезло, и все хорошо! Это не рак, поэтому я вернулась к концертам!

– призналась звезда.

Мика Ньютон о раке / фото из инстаграма

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К счастью, результаты обследований оказались обнадеживающими – опухоль доброкачественная. Пережив этот сильный эмоциональный стресс, Мика Ньютон решила не останавливаться на достигнутом и анонсировала большой гастрольный тур по городам Украины. Певица подчеркнула, что на Родине совершенно не испытывает страха перед обстрелами, ведь поддержка людей и родная публика дарят ей самые ценные эмоции.

Мика Ньютон в больнице / фото из инстаграма

Напомним, в 2019 году Мика Ньютон уже сталкивалась с онкологией – тогда врачи случайно диагностировали у нее рак яичников во время обследований перед планированием беременности. Артистка прошла длительный курс лечения, смогла победить болезнь и выйти в ремиссию. С тех пор она крайне ответственно относится к своему здоровью и регулярно проходит все необходимые медицинские обследования.

Кстати, врачи предупреждали Хейден Панеттьери о фатальных последствиях ее зависимости и давали ей не более 5 лет жизни.

