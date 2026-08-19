Як розповіла сама виконавиця в інстаграмі, тривожний діагноз пролунав після її травневого візиту до України. Відігравши довгоочікуваний концерт у Києві та давши велике інтерв'ю, знаменитість полетіла назад до Сполучених Штатів. Вже у Лос-Анджелесі вона звернулася до фахівців, адже її стан здоров'я почав погіршуватися.

Аналізи в мене хороші, але знайшли новоутворення у грудях. Після знімань інтервʼю я повернулась до Лос-Анджелеса і зразу пішла до лікаря. Ситуація стала гіршою, тому мене відправили на біопсію! Сказати, що я стресанула, це нічого не сказати… Важко ментально було очікувати результат, але я щасливчик і все добре! Це не рак, тому я повернулася назад з концертами!

– зізналася зірка.

Міка Ньютон про рак / фото з інстаграму

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На щастя, результати досліджень виявилися втішними – пухлина має незлоякісний характер. Переживши цей потужний емоційний стрес, Міка Ньютон вирішила не зупинятися на досягнутому та анонсувала великий гастрольний тур містами України. Співачка наголосила, що на Батьківщині зовсім не відчуває страху перед обстрілами, адже підтримка людей та рідна публіка дарують їй найцінніші емоції.

Міка Ньютон в лікарні / фото з інстаграму

Нагадаємо, у 2019 році Міка Ньютон вже стикалася з онкологією – тоді лікарі випадково діагностували в неї рак яєчників під час обстежень перед плануванням вагітності. Артистка пройшла тривалий курс лікування, змогла перемогти недугу та вийти в ремісію. Відтоді вона вкрай відповідально ставиться до свого здоров'я і регулярно проходить усі необхідні медичні чекапи.

До речі, лікарі попереджали Гейден Панеттьєрі про фатальні наслідки її залежності та давали на життя не більше 5 років.

