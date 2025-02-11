По словам женщины, бойфренд работал в полиции и даже угрожал ей самоубийством. Этими подробностями Кузнецова поделилась в интервью Славе Демину, передает 24 Канал.

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Он мне, я помню, угрожал: "Когда ты меня бросишь, я пойду застрелюсь". Такие были фразы,

– вспомнила блогерша.

Мила Кузнецова рассказала, что бойфренд был старше ее на 10 лет. На тот момент, мужчине было 30 лет, а блогерше – 20. По словам женщины, он умел создавать психологическое давление.

Он очень ревновал меня. Он говорил: "Когда ты пойдешь с подружкой в кафе, я буду считать это изменой". Он меня очень ревновал, потому что я красивая была,

– поделилась Кузнецова.

Интервью с Милой Кузнецовой: смотрите видео онлайн

Мила Кузнецова об отношениях с женатым мужчиной

Мила согласилась с мнением Славы Демина, что экс-возлюбленный был не уверен в себе, поэтому ревновал ее. Блогерша не помнит, сколько длились их отношения, но говорит, что, видимо, около года.

Он был еще женат. Он развелся ради меня. Я помню, что его жена приходила меня бить,

– рассказала она.

Кузнецова говорит, что супругам нужно было решать проблемы между собой, а не втягивать ее в это. Также блогерша призналась, что в то время ее не беспокоил статус любовницы, ввиду юного возраста.

Я не сильно смотрела – женат, не женат. Сейчас, конечно, я буду смотреть,

– заметила Мила Кузнецова.

Она подчеркнула, что уже переросла "разборки" и "гульки", поэтому не хочет отношений с женатым мужчиной. Женщина добавила, что решение разойтись было общим, ведь между ними постоянно происходили скандалы.