За словами жінки, бойфренд працював у поліції та навіть погрожував їй самогубством. Цими подробицями Кузнєцова поділилася в інтерв'ю Славі Дьоміну, передає 24 Канал.

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Він мені, я пам'ятаю, погрожував: "Коли ти мене кинеш, я піду застрелюся". Такі були фрази,

– пригадала блогерка.

Міла Кузнєцова розповіла, що бойфренд був старший за неї на 10 років. На той момент, чоловікові було 30 років, а блогерці – 20. За словами жінки, він вмів створювати психологічний тиск.

Він дуже ревнував мене. Він говорив: "Коли ти підеш з подружкою в кафе, я буду вважати це зрадою". Він мене дуже ревнував, тому що я гарна була,

– поділилась Кузнєцова.

Інтерв'ю з Мілою Кузнєцовою: дивіться відео онлайн

Міла Кузнєцова про стосунки з одруженим чоловіком

Міла погодилася з думкою Слави Дьоміна, що екскоханий був не впевнений у собі, тому ревнував її. Блогерка не пам'ятає, скільки тривали їхні стосунки, але каже, що, мабуть, близько року.

Він був ще одружений. Він розвівся заради мене. Я пам'ятаю, що його жінка приходила мене бити,

– розповіла вона.

Кузнєцова каже, що подружжю потрібно було розв'язувати проблеми між собою, а не втягувати її в це. Також блогерка зізналася, що у той час її не турбував статус коханки, зважаючи на юний вік.

Я не сильно дивилася – одружений, не одружений. Зараз, звичайно, я буду дивитися,

– зауважила Міла Кузнєцова.

Вона підкреслила, що вже переросла "розборки" та "гульки", тому не хоче стосунків з одруженим чоловіком. Жінка додала, що рішення розійтися було спільним, адже між ними постійно відбувалися скандали.