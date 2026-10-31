Ван Дамм, Шон Пенн и не только: мировые звезды, влюбившиеся в украинок

Мировые знаменитости, миллионы поклонников и личная жизнь, которую не скроешь от папарацци. Среди женщин, с которыми были связаны романтические истории известных актеров и музыкантов, есть и украинки. 24 Канал собрал истории знаменитостей, чья личная жизнь пересекалась с украинками.

Adv

популярные видео

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина: роман, который длится годами

Звезда боевиков Жан-Клод Ван Дамм привык побеждать противников на экране, но его личная жизнь на протяжении многих лет привлекала внимание не меньше, чем кинокарьера. Еще в конце 2000-х актер начал отношения с украинкой Аленой Кавериной, и этот роман не остался коротким эпизодом.

По данным украинских СМИ, их история длится почти 17 лет. В то же время в ней есть важный нюанс: Ван Дамм официально остается женатым на Глэдис Португез, с которой неоднократно возобновлял отношения после разрывов. Поэтому история актера и украинки – не классическая сказка о свадьбе, а длительный роман со сложным семейным контекстом.

Реклама

Жан-Клод Ван Дамм и Алена Каверина / Фото из инстаграма alenak705

Шон Пенн и Ольга Коротяева: свидание, переросшее в публичный роман

В мае 2023 года папарацци заметили Шона Пенна на ужине с украинской актрисой Ольгой Коротяевой в Малибу. Новость быстро разлетелась по СМИ: лауреат "Оскара", который после начала полномасштабной войны неоднократно приезжал в Украину, встречается с уроженкой Черкасс.

Уже в сентябре пара вместе приехала в Киев на Саммит первых леди и джентльменов. На мероприятии они сидели рядом и держались за руки, а впоследствии влюбленных фотографировали во время совместных путешествий по Европе. Осенью того же года папарацци запечатлели их поцелуй в аэропорту Ниццы.

Шон Пенн и Ольга Коротяева / Фото с сайта Офиса Президента

Однако этот роман не привел к новому браку: в 2024 году Пенн говорил, что наслаждается одиночеством. Поэтому отношения с Коротяевой остались одним из самых заметных эпизодов его личной жизни последних лет.

Реклама

Мила Кунис и Эштон Катчер: от экранной пары до настоящей семьи

Иногда актеры играют влюбленных настолько убедительно, что зрители начинают ждать их романа и за пределами съемочной площадки. Именно так было с Милой Кунис и Эштоном Кутчером, которые познакомились во время работы над сериалом "Шоу 70-х".

Кунис родилась в Черновцах и переехала с семьей в США еще ребенком. В сериале она и Катчер играли Джеки и Келсо – пару, чьи отношения постоянно менялись. Однако в реальной жизни романтическая история актеров началась значительно позже, уже после завершения сериала.

В 2012 году они вновь сблизились, а в июле 2015-го поженились. Сегодня у актеров двое детей. В 2022 году вместе с Эштоном Кутчером актриса запустила благотворительную кампанию Stand With Ukraine, благодаря которой удалось собрать более 37 миллионов долларов на гуманитарную помощь украинцам и поддержку беженцев.

Реклама

Мила Кунис и Эштон Катчер / Фото из инстаграма aplusk

Арина Любителева и басист Imagine Dragons

Украинская модель Арина Любителева, известная по проекту "Супермодель по-украински" и "Супер Топ-модель по-украински", в свое время закрутила роман с басистом Imagine Dragons Беном Макки. Сначала поклонники заметили, что девушка регулярно посещает концерты группы, а на фото появляются татуированные руки музыканта. В мае 2019 модель подтвердила их связь: они знали друг друга почти полтора года, общались чуть ли не каждый день и даже планировали совместные путешествия. Макки также написал для Арины небольшую шутливую песню.

Однако до свадьбы дело не дошло. В конце 2019 года пара разошлась, а в декабре 2020-го Любитева объяснила, что музыкант не был готов к серьезным отношениям, хотя они уже обсуждали возможность жить вместе. Модель решила не ждать, пока он изменит свое мнение, и поставила точку в этой истории.

Реклама

Арина Любитева и Бен Макки / Фото из Инстаграммы im.arinari

Элина Свитолина и Гаэль Монфис: любовь двух теннисных звезд

Украинская теннисистка Элина Свитолина и французский спортсмен Гаэль Монфис были одной из самых известных пар в мире тенниса. Их отношения стали достоянием общественности в 2018 году, а в июле 2021-го они поженились в Швейцарии.

Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото из инстаграма iamgaelmonfils

Через год у супругов родилась дочь Скай. Влюбленные поддерживали друг друга во время турниров, делились совместными моментами с болельщиками и часто появлялись вместе на теннисных кортах. Их история была особенно близка украинским поклонникам, ведь Свитолина неоднократно говорила о том, как война повлияла на ее эмоциональное состояние и жизнь вне спорта.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис с дочерью / Фото из инстаграма iamgaelmonfils

В октябре 2026 года теннисистка сообщила, что их брак подходит к концу. В то же время она подчеркнула, что Монфис поддерживал ее в сложный период, а самым важным для них обоих остается благополучие дочери.